Kiedy warto skorzystać z pomocy biura nieruchomości?

Co daje skorzystanie z pomocy biura nieruchomości?

Decydując się na poszukiwanie wymarzonego lokum z pomocą biura nieruchomości (np. WGN), zyskujemy przede wszystkim pewność, że w ewentualnej umowie sprzedaży nie pojawią się żadne kruczki ani drobny druk, którego sami moglibyśmy nie wychwycić. Specjaliści dbają bowiem o to, aby wszelkie umowy zawierane za pośrednictwem firmy były w stu procentach jasne dla obu zainteresowanych stron. Uzyskujemy więc gwarancję, że mieszkanie sprzedawane jest nam na dokładnie takich warunkach, na jakie się wcześniej zgodziliśmy, i nie czekają nas żadne przykre niespodzianki.

Pomoc agenta jest zwykle również wyznacznikiem tego, że dany sprzedający naprawdę jest zdecydowany na sprzedaż posiadanego przez siebie lokalu. Wydaje się to oczywiste, choć niestety wiele osób, które próbowało poszukiwać ofert w dowolnym mieście w kraju wie, że nie każdy, kto wystawia ogłoszenie dotyczące sprzedaży nieruchomości jest naprawdę zainteresowany doprowadzeniem transakcji do końca. Aby uniknąć wielomiesięcznych batalii z właścicielem znalezionego przez nas idealnego kąta, warto nie tracić czasu na umowy „bez pośredników” i sprawdzić ofertę renomowanego biura pośrednictwa, czyli na przykład właśnie WGN, działającego od wielu lat w całej Polsce i mogącego poszczycić się setkami zadowolonych klientów.

Przy przeglądaniu propozycji warto poznać także kluczowe pojęcia związane z rynkiem. Oto najważniejsze z nich:

Rynek pierwotny nieruchomości

Mieszkanie na sprzedaż z rynku pierwotnego to takie, które są sprzedawane po raz pierwszy przez deweloperów lub spółdzielnie - oczywiście może się to odbywać za pośrednictwem biura nieruchomości. Jeżeli kupimy taki lokal, mamy pewność, że nikt w nim wcześniej nie bytował. Na rynku pierwotnym nieruchomości sprzedaje się lokale, które dopiero są w trakcie budowy lub zostały już ukończone. Tego rodzaju lokale mają zazwyczaj powierzchnię w granicach od 40 do 60 metrów kwadratowych. Zdarzają się także powierzchnie 80-metrowe. Rzadko na rynku pierwotnym można kupić bardzo duże powierzchnie. Specyficzna cechą apartamentów niedawno wybudowanych są aneksy kuchenne - jeżeli zależy nam na osobnej kuchni, warto zainteresować się rynkiem wtórnym.

Stan deweloperski

To pojęcie dotyczy ofert z rynku pierwotnego. W lokalu, którego stan został określony jako deweloperski, możemy się spodziewać otynkowanych ścian, posadzki wykonanej z betonowej wylewki, instalacji elektrycznej, przyłącza instalacji wodno-kanalizacyjnej, parapetów wewnętrznych i instalacji centralnego ogrzewania.

Rynek wtórny

Mieszkania z rynku wtórnego mają to do siebie, że ktoś już wcześniej w nich żył, a zatem nowi lokatorzy nie będą pierwszymi właścicielami lokalu. Często takie powierzchnie wymagają niewielkiego remontu albo wstawienia mebli, ale wprowadzka jest możliwa niemal od razu po dopięciu wszelkich formalności związanych z kupnem. Można spotkać także lokale, które trzeba gruntownie wyremontować, zanim się do nich wprowadzimy. Zawsze jednak wiemy, na co się decydujemy, kupując z rynku wtórnego - można łatwo ocenić funkcjonalność takiego lokalu. Zaletą ofert z tak zwanej drugiej ręki jest to, że poprzedni właściciele zostawiają do dyspozycji kupców różne sprzęty, a zdarza się, że również meble. Z kolei o ofertach z rynku wtórnego na rynku komercyjnym więcej przeczytać można na tym portalu.