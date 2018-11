Kiedy warto dokupić AC?

Drogi samochód

Nie da się ukryć, że autocasco jest ubezpieczeniem skierowanym przede wszystkim do właścicieli droższych i nowszych aut. Jeżeli Twój samochód osiąga co najmniej pięciocyfrową wartość, powinieneś poważnie się zastanowić nad wykupieniem dla niego autocasco. AC daje bowiem gwarancję, że bez względu na to, z jakiego powodu auto zostało zniszczone lub utracone, otrzymasz odszkodowanie odpowiadające jego wartości. Podczas gdy OC zapewnia odszkodowanie wyłącznie osobom poszkodowanym przez innych kierowców, autocasco obejmuje samochód ochroną niezależnie od sprawcy i przyczyn zdarzenia.

Wyobraź sobie, że jedziesz wieczorem pustą drogą, aż nagle pod koła Twojego auta wybiega sarna. Nie udaje Ci się wyhamować ani jej ominąć i uderzasz w nią całym impetem, niszcząc w ten sposób cały przód auta. Jeśli masz wyłącznie obowiązkowe OC, nie otrzymasz ani grosza za powstałe szkody, jednak jeżeli wykupiłeś autocasco, dostaniesz odszkodowanie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku innych losowych szkód, a także w zdarzeniach, w których to Ty byłeś sprawcą i odniosłeś szkody.

Korzystny pakiet

Zdecydowanie warto rozważyć zakup AC, jeżeli udało Ci się znaleźć korzystną ofertę w pakiecie razem z OC. Listę najbardziej aktualnych propozycji różnych towarzystw udostępnia serwis najtaniejuagenta.pl. Na podstawie analizy zgromadzonych w nim ofert łatwo zauważyć, że cena OC i AC często jest identyczna jak koszt samego OC, więc zwyczajnie opłaca się z skorzystać z pakietu. Jednak zanim to zrobisz, upewnij się, że warunki autocasco spełniają Twoje wymagania.

Co zamiast autocasco

Niestety nie każdy może kupić AC – jeżeli jesteś właścicielem taniego i starszego samochodu, żadne towarzystwo raczej nie zaproponuje Ci autocasco, a jeśli to zrobi, to cena będzie zaporowa. W takiej sytuacji znacznie lepszym i korzystniejszym finansowo rozwiązaniem jest wykupienie minicasco, czyli AC ograniczonego do kilku najbardziej podstawowych ryzyk ubezpieczeniowych, w tym przede wszystkim kradzieży. Jednocześnie pamiętaj, że posiadanie autocasco nie zwalnia Cię z wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli niedługo kończy się jego ważność, oblicz swoją składkę OC w kalkulatorze OC, wybierz najkorzystniejszą ofertę i przedłuż polisę.