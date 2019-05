Kategorie i charakterystyka koparek

Czym jest koparka?

Koparka to maszyna, która służy przede wszystkim do wykonywania robót ziemnych. Za jej pomocą oddziela się urobek i ładuje się go na maszyny transportowe. Poza tym, na rynku dostępne są również modele koparek, które używa się do przeładowywania materiałów sypkich – piasku, żwiru albo węgla. Koparki różnią się między sobą budową i zastosowaniem. Elementami wspólnymi, dla wszystkich modeli są podwozie – zespół nośny maszyny, nadwozie z silnikiem, kabina operatora i urządzenia do sterowania maszyną.

Kategorie koparek ze względu na charakter pracy i rodzaj podwozia

Wyróżnia się m.in. maszyny pracujące w cyklu ciągłym – bez przerwy. Mają one wiele naczyń urabiających, połączonych ze sobą łańcuchem lub ustawionych na kole czerpakowym. Są to tzw. koparki wielonaczyniowe. Maszyny pracujące w cyklu przerywanym nazywane są natomiast koparkami jednonaczyniowymi, z racji tego, że posiadają tylko jedno naczynie urabiające. W całym cyklu pracy tego rodzaju koparki, między głównymi etapami, występują również etapy pomocnicze. Ze względu na typ podwozia, wyróżnia się maszyny: gąsienicowe, kołowe, kroczące (używane podczas pracy na skarpach i urwiskach), umieszczone na innych środkach transportu, ulokowane na dwukołowej przyczepie. Trzeba wiedzieć, że w przypadku maszyn budowlanych bardzo istotne jest ich serwisowanie. Części do urządzeń muszą być sprawne, dlatego w razie konieczności wymiany elementów, najlepiej jest skorzystać z usług profesjonalnego sklepu z częściami przemysłowymi.

Kategorie koparek ze względu na zastosowany osprzęt roboczy

Jednym z rodzajów koparek jest maszyna przedsiębierna. Pracuje ona na poziomie dna wykopu, dlatego używa się ich do wykonywania wykopów o dużych objętościach. Urządzenia, na których ma być kładziony urobek, ustawia się na koronie lub na dnie wykopu. Koparki podsiębierne stoją na koronie wykopu i używane są do wykonywania prac pod budowle i inne wykopy liniowe. Są one alternatywą dla maszyn przedsiębiernych, gdy metraż placu budowy jest niewielki lub, gdy nie ma możliwości zjazdu na dno wykopu. Koparki chwytakowe wykorzystywane są do wydobywania elementów z wody lub terenów nawodnionych oraz wykopywania studzienek i pogłębiania kanałów albo koryt rzek. Chwytak samoczynnie zagłębia się w grunt, a jego pojemność nie przekracza 1m3. Koparka zbierakowa łączy w sobie możliwości omówionych wcześniej urządzeń i może wykonywać niemal wszystkie rodzaje wykopów. Tradycyjne koparki mają znaczne gabaryty, dlatego w trudno dostępnych miejscach wykorzystuje się minikoparki.

Koparki mogą posiadać silnik elektryczny, spalinowy lub elektryczno-spalinowy. Urządzenia te są sterowane: elektrycznie, pneumatycznie, hydraulicznie lub mechanicznie.