Kartony zwrotne i z automatycznym dnem idealne dla e-commerce

Kartony z automatycznym dnem

Pudełka z automatycznym dnem są bardzo praktyczne i funkcjonalne. Ich montaż jest bardzo szybki – zajmuje dosłownie kilka sekund – wystarczy nacisnąć boki i pudełko gotowe. Dzięki temu można zaoszczędzić dużo czasu podczas pakowania przesyłek. Niektóre modele są wyposażone w ułatwiający zamykanie pasek samoprzylepny. To także wygoda dla kupującego – do otwierania przesyłki nie musi używać ostrych narzędzi, wystarczy, że zerwie naklejony ochronny pasek. Takie pudełka przydadzą się przede wszystkim w dużych sklepach internetowych, ale również wszędzie tam, gdzie liczy się czas. Kartony z dnem automatycznym są bardziej wytrzymałe niż standardowe pudełka, gdyż są wykonane z wielowarstwowej tektury falistej (3 lub 5-warstwowej). Są też odporne na odkształcenia. Tego typu kartony z tektury 5-warstowej świetnie nadają się do wysyłki delikatnych przedmiotów, sprzętu elektronicznego czy książek. Ich dno jest wzmocnione dodatkową warstwą tektury. Na zewnątrz są pokryte papierem. Materiał do ich produkcji pochodzi w aż 70% z recyklingu, dodatkowo pudełka z dnem automatycznym można poddać recyklingowi. Są to zatem opakowania bardzo przyjazne dla środowiska naturalnego.

Kartony zwrotne

Kartony wielowarstwowe zwrotne to opakowania, w które powinien być wyposażony każdy sklep internetowy. Gdy kupujący zechce zwrócić lub wymienić towar, nie musi kupować czy szukać pudełka, gdyż może wykorzystać to, w którym zamówienie zostało wysłane. Jest to rozwiązanie nie tylko wygodne, ale i bardzo ekologiczne – pudełko jest wykorzystane ponownie, dzięki czemu ogranicza się ilość odpadów.

Kartony zwrotne są wyposażone w podwójny pasek samoprzylepny. Jeden służy do zamknięcia pudełka, a drugi do ponownego zamknięcia w razie zwrotu czy wymiany towaru. Tego rodzaju pudełka są też najczęściej kartonami z automatycznym dnem. Są bezpieczne, gdyż mają wzmocnione podwójną warstwą kartonu boki idealnie chroniące zawartość przesyłki, a także wzmocnione dno. Taki karton wytrzymuje obciążenie do 20 kg. Tego typu opakowania są ekologiczne – wykonane w 70% z materiałów pochodzących z recyklingu i mogą być ponownie recyklingowane.