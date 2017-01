Kariera przyszłości, czyli 6 najlepszych zawodów w 2017 roku

Rynek pracy zmienia się dynamicznie. Zawód, który wybiera się przed studiami, po 5 latach może okazać się zupełnie nierozwojowy. Jednak jest kilka branż, które pozwalają spać spokojnie przez najbliższe kilka miesięcy i lat. Sprawdźmy zatem listę najlepiej zapowiadających się zawodów w 2017 roku.

1. Programista stron internetowych

Raporty z całego świata wciąż potwierdzają potencjał tkwiący w branży IT. Amerykański Urząd Pracy (Bureau of Labor Statistics) podaje, że do 2020 roku na programistów będzie czekać 1,3 mln wolnych wakatów. Podobnie Komisja Europejska wciąż alarmuje o braku wystarczającej ilości programistów na rynku pracy.

Specjalistą IT można zostać jeszcze w tym roku. Nie potrzeba powrotu na 5-6 letnie studia informatyczne z jednego oczywistego powodu: ogromnego zapotrzebowania na rynku pracy. Pracodawcy szukają osób z dużym doświadczeniem, ale zatrudniają też osoby, które posiadają podstawowe znajomości programowania i chcą uczyć się dalej. W branży IT opłaca się zainwestować w edukację pracownika, który w ciągu 2-3 lat zostanie świetnym specjalistą. To dlatego coraz więcej osób kończy intensywne kursy, które pozwalają w kilka tygodni zostać junior front-end developerem. - Co ciekawe, wśród kursantów są nie tylko osoby techniczne, ale także te, które chcą przebranżowić się z dotychczasowych zawodów. To na przykład nauczyciel, operator dźwigu, studentka zootechniki i matka na urlopie macierzyńskim. To również te osoby, które udowodniły, że można i jako jedne z 75 proc. absolwentów bootcampa Kodilli znalazły pracę w IT ciągu 3 miesięcy od ukończenia szkolenia - komentuje Maciej Oleksy, prezes zarządu szkoły programowania online Kodilla.com.

Ważne jest, aby pamiętać, że wynagrodzenie w branży IT wzrasta wraz z doświadczeniem. Na początku można liczyć na ok. 3 tys. złotych brutto/m-c, jednak jak podaje agencja doradztwa personalnego Experis: 80% programistów zarabia powyżej 10 tys. zł miesięcznie.

Zobacz także: Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu W tej książce znajdziesz bogatą listę pytań z zakresu algorytmów i struktur danych najczęściej zadawanych podczas rozmów rekrutacyjnych. Nie zaprzepaść swojej szansy, dowiedz się, co wielu kandydatów robi źle i jak tego unikać.*

2. Grafik/Webdesigner

Grafik komputerowy to popularny zawód już od kilku lat. Nadal istnieje zapotrzebowanie w branży IT na osoby ze zdolnościami artystycznymi, ale ten zawód również ewaluował. Nie wystarczy już zrobienie pięknych szablonów stron internetowych (często bezużytecznych). Przyszłością jest znajomość podstaw programowania, aby projekty były praktyczne i odzwierciedlały wymagania klientów, np. dostosowanie się do urządzeń mobilnych, smartwatcha czy okularów poszerzonej rzeczywistości.

Warto pracować w tym zawodzie i rozwijać swoje umiejętności programistyczne. Wtedy można liczyć na miesięczną pensję na średnim poziomie ok. 3,3 tys. zł brutto (dane Wynagrodzenia.pl).

3. Robotyk

Co ciekawe, ten zawód również związany jest z programowaniem. Każdego dnia na całym świecie powstaje ok. tysiąc robotów (dane International Federation of Robotics) i tym samym pojawia się potrzeba zaprogramowania ich wszystkich. Polska to jeszcze nie Korea Południowa, gdzie na 10 tys. pracowników przypada 337 robotów, ale u nas również pracodawcy stawiają na specjalistów ds. automatyki i robotyki. Szczególnie dotyczy to sektorów spożywczych, motoryzacyjnych i mięsnych.

Warto zastanowić się nad przebranżowieniem, ponieważ zgodnie z danymi Sedlak&Sedlak, specjalista w tej branży może liczyć na pensję zaczynającą się od ok. 4,2 tys. zł brutto/m-c.

4. Serwisant sprzętu elektronicznego

Łatwo jest kupić nowe urządzenie, ale dużo taniej jest je naprawić. Szczególnie w przypadku, gdy psuje się drobna rzecz związana z układem elektronicznym i jej wymiana zajmuje mało czasu. Coraz więcej osób korzysta właśnie z takiej usługi, dlatego rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby naprawiające sprzęty elektroniczne. Taka sytuacja istnieje już w wielu krajach i wszystko wskazuje na to, że będzie to trend również w Polsce. Ciekawostką jest postanowienie rządu Szwecji o ulgach podatkowych właśnie za reperację urządzeń. Wiąże się to również z modą na dbanie o środowisko i ochroną klimatu.

Wbrew pozorom osoba naprawiająca i serwisująca sprzęt elektroniczny nie zarabia mało, bo ok. 3,5 tys. złotych brutto/m-c (dane z Raportu Płacowego z 2016 r.).

Zobacz także: Praca wymarzona. Jak ją skutecznie znaleźć Ta książka to poradnik dla osób szukających lub zamierzających szukać pracy. Została napisana przez praktyków tego trudnego tematu. Pozwala spojrzeć na temat szukania nowego zajęcia z różnych punktów widzenia — pracodawcy, pracownika i rekrutera.*

5. Trener personalny

Dietetyka, sport i coaching nadal są na topie. Trener personalny to kolejny zawód, który można zdobyć w kilka miesięcy. Osoby zainteresowane sportem, aktywne fizycznie mogą zrobić kurs kończący się certyfikatem instruktora siłowni, podstaw treningu personalnego, żywienia i suplementacji, trenera personalnego. Koszt takiego szkolenia zaczyna się od ok. 2 tys. złotych i jest doskonałym startem do starania się o pracę, np. w klubie fitness.

Ten zawód również wymaga samokształcenia - jeden kurs z pewnością nie wystarczy. Ale warto w tym przypadku również zainwestować w siebie, bo wtedy można liczyć na wynagrodzenie od 3,2 tys. złotych/m-c.

6. Project Manager

To zawód, o którym marzy wiele osób. Jeszcze kilka lat temu zarządzanie i marketing był jednym z najpopularniejszych kierunków na uczelniach wyższych. Jednak i ta profesja dynamicznie się zmieniła. Wykształcenie wyższe nie jest już konieczne, liczą się przede wszystkim cechy przywódcze, umiejętność zarządzania zespołem i znajomość branży, w której się pracuje. Osoby zamierzające pracować jako Project Manager w sektorze IT muszą znać chociaż podstawy programowania. Dlaczego? To koniecznie w przypadku zarządzania pracownikami, sprawowaniem kontroli nad nimi i rozdzielaniem obowiązków. Dobry manager zespołu musi znać się na pracy podwładnych.

W przypadku Project Managera również warto zainwestować w rozwój, ponieważ w tym zawodzie można zarobić średnio ok. 7,2 tys. brutto/m-c (dane Wynagrodzenia.pl).

Wszystkie wyżej wymienione zawody umożliwiają przebranżowienie się w kilka miesięcy. Jednocześnie są i będą kojarzone z sukcesem oraz zagwarantują stałą, przyszłościową pracę. Większość z nich jest związana z branżą IT, ale to nie jest żadne zaskoczenie. Na specjalistów IT wciąż czekają wolne wakaty – Na tę chwilę zawód programisty jest dostępny dla wszystkich. Jednak warunkiem koniecznym do przebranżowienia się i zmiany życia jest wzięcie spraw w swoje ręce już teraz, zanim wyprzedzą nas inni. Choć bootcamp programistyczny nie jest lekki, wymagając 15-20 godzin samodzielnej pracy tygodniowo przez okres 3 miesięcy, to na pewno jest realną konkurencją do kilkuletnich studiów - podsumowuje Maciej Oleksy.

Przyszłość jest na wyciągnięcie ręki, dlatego warto pomyśleć o zmianach już teraz.

* Linki afiliacyjne. Kupując książki poprzez te linki wspierasz funkcjonowanie redakcji Dziennika Internautów.