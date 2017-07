Kardiologia i polskie 5 minut w Talinie

W dniach 18 – 19 lipca 2017 roku w Estonian History Museum w Tallinie znany krakowski kardiolog prof. Dariusz Dudek i firma MedApp z Krakowa zaprezentowali zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości w kardiologii. Aplikacja na okulary HoloLens już rewolucjonizuje postrzeganie edukacji dla młodych adeptów kardiologii. Będzie dla nich niczym symulator lotu dla pilotów. Przede wszystkim wpływa też na planowanie zabiegów kardiologicznych i kardiochirurgicznych pokazując realny obraz serca zbudowany na podstawie badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Konferencja w Tallinie koncentrowała się m.in. na cyfrowej transformacji zdrowia, zastosowaniu opieki wirtualnej oraz optymalizacji procesów klinicznych. Jednym z prelegentów był koordynator kampanii "Stawka to Życie. Zastawka to życie." prof. Dariusz Dudek, Kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prezentacja na konferencji dotyczyła zastosowania wirtualnej rzeczywistości okularów HoloLens w zabiegach kardiologicznych, edukacji oraz międzynarodowych konsultacji w czasie rzeczywistym.

Obraz tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego jest załadowany do aplikacji i przetworzony na rzecz rekonstrukcji obrazu trójwymiarowego, ale w technice hologramu. Daje to operatorowi poczucie wglądu w serce człowieka. Chirurg jest jakby wewnątrz organizmu. Jest ono niezwykle pomocne przy planowaniu zabiegów. Załadowanie hologramów pozwala obejrzeć drogę dojścia do uszkodzonej struktury serca. Pozwala zaplanować umieszczenie zastawki w odpowiednim miejscu, a także ocenić, czy odpowiednia proteza nie upośledzi nam napływu do tętnic w sercu - tłumaczy tłumaczy prof. Dariusz Dudek.

Technologia Hololens w medycynie przyczyni się do bardzo szybkiego udoskonalania operacji i zabiegów wykonywanych na ludzkim sercu. Będzie można wykonywać je skuteczniej, częściej i przez wykwalifikowanych lekarzy. A pacjenci zyskają dostęp do najnowocześniejszych zabiegów na świecie. Już dziś pozwoliła ona na zdalną diagnostykę wad zastawki.

Na scenie obok profesora pojawili się Mateusz Kierepka i Ralf Saykiewicz - naukowcy i eksperci, którzy współtworzą aplikację medyczną na HoloLens. Jak uważa Mateusz Kierepka, prezes Zarządu MedApp SA, to technologia całkowicie nowatorska. Nikt wcześniej jeszcze nie zastosował prezentowanego rozwiązania do leczenia serca właśnie w taki sposób i na taką skalę. Dodatkowo technologia uzupełniona jest o chmurę danych, gdzie przechowywane są one w sposób bezpieczny i zgodnie z wszelkimi regulacjami UE.

Prof. Dudek wraz z zespołem MedApp zaprezentował zastosowanie okularów HoloLens z wykorzystaniem przesyłu danych w postaci hologramu serca miesiąc temu podczas sesji „From Connected Health to Digital Health” na zaproszenie Parlamentu Europejskiego. Była to pierwsza taka prezentacja, podczas której w okularach HoloLens zrekonstruowano obraz holograficzny pomiędzy Krakowem a Brukselą.

Polscy naukowcy starają się, by technologia na co dzień była dostępna dla pacjentów na całym świecie. Projekt wspierają przedstawiciele Unii Europejskiej.