Kanownik wybrany na drugą kadencję do Zarządu Digital Europe

Do Digital Europe należy 37 krajowych związków branżowych z Europy z sektora ICT. Reprezentują one w sumie ponad 27 tys. przedsiębiorców, które dają łącznie ponad 2 mln miejsc pracy.

Michał Kanownik jest Członkiem Zarządu Digital Europe od 2016 r. i jest jedynym reprezentantem polskiej branży cyfrowej i nowoczesnych technologii znajdującym się we władzach tego europejskiego stowarzyszenia. Jako kluczowe wyzwanie na kolejne dwa lata wskazuje on przede wszystkim doprowadzenie do kompromisu w zakresie zapisów projektu unijnej Dyrektywy dotyczącej prawa autorskiego na Jednolitym Rynku Cyfrowym. Zdaniem Kanownika przyjęcie niektórych jej zapisów w obecnym kształcie spowoduje ogromne problemy w rozwoju sektora innowacyjnego.

Ważnym wyzwaniem dla europejskiej branży cyfrowej będzie także zadbanie o upowszechnianie usług cyfrowych, tzw. smart, które dziś nie tylko służą biznesowi, ale i coraz częściej ułatwiają konsumentom prowadzenie codziennego życia. Istotne jest budowanie świadomości, która wiąże się również z szeroko pojętym cyberbezpieczeństwem, jak twierdzi. Kanownik chce także bardziej zaangażować branżę w pomoc europejskim państwom w budowie cyfrowych usług publicznych, tzw. e-państwa, a także rozwijać edukację w zakresie zdobywania umiejętności cyfrowych i wykorzystywania nowoczesnych technologii. Deklaruje również działania, które będą wspierać dążenia unijnych krajów do rozwoju robotyki i sztucznej inteligencji, co zdaniem Kanownika, jest dziś nieuniknioną przyszłością europejskiej gospodarki.

Źródło: ZIPSEE