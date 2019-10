Kamień ozdobny we wnętrzach — jak prawidłowo o niego dbać?

Kamień naturalny to obecnie rozchwytywany materiał wykończeniowy. Zainteresowaniem cieszy się zarówno kamień dekoracyjny zewnętrzny, jak i wielobarwny kamień ozdobny przeznaczony do zastosowania wewnątrz. Uniwersalny charakter i łatwość komponowania z każdym stylem sprawiają, że kamień naturalny praktycznie zawsze i wszędzie prezentuje się doskonale. Jednak, aby materiał ten, czy to kamień elewacyjny zewnętrzny, czy też dekoracyjny przeznaczony do wnętrz, zachował swoje piękno na lata, konieczna jest właściwa jego konserwacja i pielęgnacja.