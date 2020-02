Kamień naturalny - poznaj 3 kluczowe zasady dotyczące jego pielęgnacji

Sposób czyszczenia dostosuj do rodzaju kamienia

To, w jaki sposób i czym czyścić będziemy kamień, zależy w głównej mierze od tego, z jakim jego rodzajem mamy do czynienia.

W aranżacji łazienek i kuchni, a zatem w miejscach, gdzie elementy z kamienia szczególnie narażone są na tłuste plamy i trudne do usunięcia zanieczyszczenia, często wykorzystywanym materiałem jest granit. To również materiał stosowany jako kamień elewacyjny. Jego powierzchnia jest błyszcząca i gładka, dlatego w pielęgnacji granitowych elementów wykończeniowych powinniśmy zrezygnować z preparatów o właściwościach ścierających, a także zawierających wosk nabłyszczający.

Z kolei marmur, chętnie wykorzystywany jako materiał na podłogi, schody, czy parapety, wymaga zastosowania delikatnych środków czyszczących wykazujących jednocześnie właściwości nabłyszczające oraz krystalizujących kamień. Stosowane środki powinny nie tylko czyścić, ale także nabłyszczać marmur oraz skutecznie zapobiegać jego erozji i matowieniu.

W pielęgnacji piaskowca, stosowanego głównie jako materiały wykończeniowego miejsc i elementów mniej intensywnie użytkowanych, np. kominków, konieczne jest stosowanie środków ściśle dedykowanych właśnie temu rodzajowi kamienia. Wynika to z faktu, iż ten delikatny kamień wyjątkowo łatwo uszkodzić poprzez niewłaściwi sposób pielęgnacji. Poza środkiem do czyszczenia warto sięgnąć tutaj także po preparat do przecierania kamienia. W przypadku elewacji z miękkiego lub twardego piaskowca kluczowe znaczenie ma impregnacja.

Trawertyn - kolejny z rodzajów kamienia wykorzystywany jako materiał dekoracyjny i wykończeniowy - jest wysoce podatny na zarysowania. Wymaga przede wszystkim stosowania emulsji nabłyszczających oraz odpowiedniego lakieru do impregnacji, o której szerzej piszemy poniżej.

Sięgaj po środki chemiczne dedykowane pielęgnacji kamienia naturalnego

Jakie preparaty sprawdzą się najlepiej w pielęgnacji kamienia naturalnego? Tutaj z pewnością warto sięgać po profesjonalną chemię przeznaczoną do kamienia, dostarczaną przez fachowców, np. na kamien-ekspert.pl. Tego typu środki to nie tylko gwarancja skutecznego i bezpiecznego czyszczenia, nabłyszczania oraz impregnacji, ale także prosty sposób na ochronę np. przed tłustymi plamami. Profesjonalne preparaty nie naruszają koloru kamienia, a wybrane specyfiki pozwalają nawet pogłębić naturalny jego odcień. Ciekawym rozwiązaniem są impregnaty silnie nabłyszczające oraz dające efekt mokrej powierzchni.

Nie zapominaj o impregnacji

Impregnacja zmniejsza porowatość kamienia naturalnego, dlatego to dobry sposób na jego ochronę przed wilgocią i trwałymi zabrudzeniami. Kamień warto poddać impregnacji tuż po jego położeniu, a następnie regularnie powtarzać. W ten sposób ograniczymy jego nasiąkliwość, ochronimy przed wnikaniem tłuszczy oraz wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych i korozją, jeśli kamień stanowi element wykończeniowy na zewnątrz lub jest to kamień elewacyjny. Co istotne, stosowanie dedykowanych środków chemicznych sprawi, że powierzchnia kamienia stanie się nieprzepuszczalna dla wody, ale przepuszczalna dla pary wodnej.