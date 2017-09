Kamery na dworcach. PKP SA – spółka niejawna

- Sąd nie zgodził się, by informacje na temat sposobu nagrywania każdego pasażera były arbitralnie utajniane przez firmę – opowiada Wojciech Klicki, ekspert Fundacji Panoptykon – Nie ma powodów, by ukrywać, czy kamery nagrywają dźwięk, kto ma dostęp do nagrań i jak długo są one przechowywane.

Walka Fundacji Panoptykon o informacje na temat monitorowania pasażerów kolei ciągnie się od ponad 3 lat. Organizacji udało się m.in. dowiedzieć, że w niektórych pociągach spółki PKP Intercity kamery rejestrują nie tylko obraz, ale i dźwięk. Dostępu do informacji na temat liczby kamer odmówiła spółka

PKP S.A., zarządzająca największymi dworcami. Zapewniła jedynie, że kamer nie ma w toaletach. Fundacja postanowiła więc uzyskać dostęp do tych informacji na drodze sądowej.

- Najpierw spółka twierdziła, że nasze pytania nie dotyczą informacji publicznej. Tę argumentację ostatecznie za bezpodstawną uznał w ubiegłym roku Naczelny Sąd Administracyjny – opowiada Klicki - Teraz spółka zasłania się tajemnicą przedsiębiorstwa. Tego wybiegu nie zaakceptował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w piątkowym wyroku (sygn. II SA/Wa 572/17). Mam nadzieję, że doprowadzi to już do ujawnienia interesującej nas informacji – dodaje.

Od wielu lat eksperci podkreślają konieczność stworzenia przepisów dotyczących zasad funkcjonowania kamer. Ich liczba stale rośnie, tymczasem nagrywane osoby wciąż mają kłopoty ze zdobyciem informacji, kto siedzi po drugiej stronie szklanego oka. Szanse na zmianę daje przyjęte już, a mające obowiązywać od maja 2018 r. rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Dzięki niemu jednoznacznie niedopuszczalne będzie już stosowanie monitoringu w takich miejscach, jak toalety czy przebieralnie.

Rozwojowi technologii służących do zbierania informacji na temat naszej aktywności powinien towarzyszyć wzrost uprawnień obywateli. Wojciech Klicki podkreśla, że mamy prawo do wiedzy, kto i dlaczego nas podgląda. I dodaje, że w piątek sąd także uznał, że PKP nie może takich informacji bezpodstawnie utajniać.

- Szkoda, że walka o tak podstawowe informacje, jak liczba kamer na Dworcu Centralnym w Warszawie, zajmuje już ponad trzy lata – podsumowuje Klicki.

Źródło: Fundacja Panoptykon, panoptykon.org. Treść na licencji CC BY-SA 3.0 PL