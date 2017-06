Kamery i projektory spod różnych szyldów. Przegląd #sprzęt

Vivitek DU7095Z to projektor laserowy, łączący technologię DLP® i BrilliantColor™ gwarantuje obraz wysokiej jakości, a parametry urządzenia sprawdzają się w dużych salach i instalacjach 24/7. Jasność to 6000 ANSI lumenów, rozdzielczość WUXGA (1920×1200 pikseli), zaś kontrast 15 000:1. Możliwa jest transmisja sygnału HD na odległość do 100 m przy wykorzystaniu klasycznego kabla sieciowego, a regulacja odchylenia obiektywu oraz korekcja daje dużą elastyczność (źródło: materiał prasowy firmy ViDiS).

Manta S.A. wprowadziła do sprzedaży trzy nowe modele kamerek sportowych 4K - 360ᵒ, z dwoma ekranami oraz ze stabilizacją obrazu. Kamera MM9360 ACTIVE 360, rejestrująca obraz 360ᵒ umożliwia nagrywanie w formacie MP4 o rozdzielczości 4K. Kamera MM9358 DUAL ACTIVE z dwoma ekranami umożliwia podgląd istotnych funkcji, kiedy podczas filmowania ekran podglądu automatycznie zostaje wygaszony. Kamera MM9359 STEADYCAM ACTIVE ze stabilizacją obrazu umożliwia uwiecznianie płynnego obrazu - niezależnie od szarpnięć i wstrząsów obraz będzie ostry i czysty. Wszystkie kamery są niewielkie i obsługują karty pamięci do 64GB, pozwalają filmować w ruchu i pod wodą na głębokości do 40 m (źródło: materiał prasowy Manty).

Sony wprowadza projektory z serii F w wersji bez obiektywu, zapewniając większą elastyczność tworzenia dużych instalacji. Nową linię projektorów bez obiektywu tworzy pięć modeli dostosowanych do różnych wymagań: trzy laserowe (VPL-FHZ57L, VPL-FHZ60L i VPL-FHZ65L) oraz dwa z lampą (VPL-FH60L i VPL-FH65L). Wszystkie nowe modele można łączyć z całą dostępną gamą obiektywów Sony, umożliwiających instalację sprzętu w praktycznie każdym pomieszczeniu, niezależnie od jego wielkości czy odległości projekcji (źródło: materiał prasowy firmy Sony).

Logitech MeetUp to zaawansowana kompaktowa kamera konferencyjna typu all-in-one dla małych pomieszczeń. Dzięki szerokiemu (120o) polu widzenia każda osoba siedząca przy stole jest widoczna w kadrze, a zintegrowane mikrofony i głośniki dostosowane do akustyki małych sal pozwalają na swobodne prowadzenie rozmowy. Instalacja MeetUp jest prosta i szybka – wystarczy podłączyć urządzenie do komputera za pośrednictwem kabla USB (źródło: materiał prasowy firmy Logitech).

Samsung Electronics zaprezentował nowe zakrzywione monitory CHG90 i CHG70, wyposażone w zaawansowaną technologię HDR (high dynamic range)oraz QLED - autorską technologię kropek kwantowych, która obsługuje ok. 125% widma kolorów sRGB oraz zapewnia wierne odtworzenie odcieni. Współczynnik proporcji 32:9, rozdzielczość podwójnego Full HD (DFHD) 3440x1800, kąt widzenia 178 stopni, częstotliwość odświeżania 144 Hz i czas reakcji 1 ms (MPRT) sprawiają, że monitor sprawdzi się w grach typu FPS, wyścigi, symulacja lotu etc. (źródło: materiał prasowy firmy Samsung).

Zapraszam do czytania i komentowania. Znacie nowość wartą zasygnalizowania? Napiszcie do mnie: jr@di24.pl - możliwe, że Wasza informacja trafi do kolejnego przeglądu.