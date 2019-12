kamery do monitoringu IMOU

Kamery do monitoring IMOU - przegląd

W ofercie IMOU można znaleźć wiele rozwiązań dedykowanych właścicielom prywatnych posesji, którzy chcą podnieść bezpieczeństwo domowników, jak również swojej nieruchomości. Ranger Pro to zaawansowane technicznie urządzenie monitorujące o rozdzielczości 1080P Full HD. Dzięki temu obraz z kamery wraz z najmniejszymi detalami jest niezwykle wyraźny – również w nocy. Obraz z kamery będzie wyraźny nawet w całkowitej ciemności, dzięki wbudowanym diodom IR i wbudowanym algorytmem podczerwieni.

Kamera obrotowa Ranger Pro

Kamera Ranger Pro, dzięki swojej charakterystycznej, okrągłej budowie ma możliwość obrotu w poziomie od 0° do 355°, a w pionie od -5° do 90°. Dzięki tak szerokiemu zasięgowi możliwe jest uzyskanie obrazu z wyjątkowo dużego obszaru. W razie wykrycia ruchu właściciel kamery będzie o tym natychmiastowo powiadomiony przez smartfona dzięki dedykowanej aplikacji.

Ranger Pro wyróżnia się również na tle konkurencyjnych urządzeń wbudowanym zaawansowanym algorytmem śledzenia: kamera jest w stanie samodzielnie namierzyć i śledzić poruszające się obiekty. Jednocześnie można łatwo zadbać o swoją prywatność – wystarczy jedno kliknięcie za pomocą aplikacji, które powoduje całkowite zakrycie obiektywu.

Kamera Ranger Pro posiada również wbudowany głośnik i mikrofon umożliwiające dwukierunkową komunikację. Jest to przydatne zwłaszcza w sytuacji, gdy właściciel chce uspokoić zdenerwowanego psa lub kota, porozmawiać z dziećmi lub gdy chce skutecznie wystraszyć intruza.

Nagrania z kamery są zapisywane na karcie MicroSD, obsługa kart do 128GB lub zapisywane w bezpiecznej przestrzeni wirtualnej, która jest ofercie producenta kamer.

Kamera wi-fi Ranger Pro Z

Ranger Pro Z to model, który posiada wszystkie zalety Ranger Pro rozszerzony o dodatkowe funkcjonalności. Dzięki kompresji H.265 można zapisać nawet 2x więcej materiału, a obraz jest jeszcze wyraźniejszy, niezależnie od pory dnia. Kamera ta posiada trzykrotny zoom optyczny, który umożliwia powiększenie i wyświetlenie nawet najmniejszych detali.

Kamera wewnętrzna Cue

Kolejna kamera od IMOU to model Cue 1080P, który wyróżnia się bardzo szerokim kątem widzenia (137°). Rozwiązanie to pozwala na śledzenie bardzo dużego obszaru w pomieszczeniu, w którym ustawiona jest kamera. Kamera zapewnia obraz o rozdzielczości 1080P Full HD i jest wyposażona w diody IR i algorytm podczerwieni, dzięki czemu obraz jest niezwykle wyraźny. Zapis nagrań z urządzenia może być przechowywany lokalnie na karcie MicroSD lub w chmurze Imou. To drugie rozwiązanie pozwala na dostęp do nagrań nawet w przypadku, gdy kamera zostanie zniszczona lub skradziona.

Kamera zewnętrzna New Bullet

New Bullet to model, który sprawdzi się świetnie w monitoringu prywatnych domów, jak i magazynów czy sklepów. Również ta kamera daje czysty i wyraźny obraz o rozdzielczości 1080P Full HD, jest ona wyposażona dodatkowo w nowoczesny kodek H.265. Zaawansowany czujnik i diody IR dają krystalicznie czysty obraz w nocy aż do 30 metrów. Zastosowanie podwójnej anteny MIMO 2x2 umożliwia większy zasięg, jak i eliminuje zakłócenia.

Zewnętrzna kamera New Bullet posiada funkcję aktywnego odstraszania: wbudowany reflektor LED i syrena skutecznie odstraszą każdego intruza. Model ten jest wykonany z wodoodpornych, trwałych materiałów, dlatego można go umieścić w każdym miejscu, nie martwiąc się o zmieniające się warunki atmosferyczne.

Dzięki dedykowanej aplikacji na smartfona właściciel dostaje natychmiastowe komunikaty w przypadku, gdy kamera wykryje ruch. Umożliwia to szybką reakcję i uniemożliwienie włamania.