Kamerka samochodowa a urlop za granicą. Czy wszędzie można korzystać z niej swobodnie?

Kamerki samochodowe to urządzenia, które cieszą się coraz większą popularnością. Chociaż ich głównym zadaniem jest nagrywanie filmów mogących stanowić dowód podczas kolizji lub wypadku, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać je do rejestracji wakacyjnych podróży. Jednak czy korzystanie z nich jest zawsze legalne?