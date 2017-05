Kamera internetowa Creative, 5 nowych monitorów dla graczy. Przegląd #sprzęt

Podczas weekendowego spotkania ESPORT NOW 2017, firma LG Electronics zaprezentowała 5 nowych modeli monitorów gamingowych: serie GM79G, MP59G oraz UM69G, zapewniające posiadają szereg funkcji. Cechuje je krótki czas reakcji czy pełna widoczność nawet w najciemniejszych scenach. Monitory sprawdzą się również w pracy wymagającej używania kilku aplikacji jednocześnie (źródło: materiał prasowy LG Electronics).

MTS810 z oferty Transcned to niedrogi (jak na tego typu rozwiązania) dysk SSD ze złączem M.2. Konstrukcja oparta jest o technologię 3D NAND TLC, co zapewnia wyższą żywotność i lepszą wydajność. Producent udziela trzyletniej gwarancji na to rozwiązanie (źródło: materiał prasowy firmy Transcned).

Kamera internetowa BlasterX SENZ3D z wykrywaniem głębi i obsługą strumieniowych transmisji wideo, dużą liczbą klatek na sekundę, funkcją rozpoznawania twarzy i technologią Intel RealSense oraz 22 punktami śledzenia gestów - to nowa propozycja marki Creative. Ciekawą funkcją (np. dla graczy) jest możliwość zeskanowania i przeniesienia dowolnego obiektu - przedmiotu, twarzy - do gry (źródło: materiał prasowy Creative).

SAPPHIRE PULSE Radeon™ RX 560(4GB i 2GB) to nowa karta graficzna z autorskimi rozwiązaniami: projektem płytki drukowanej i półpasywnym systemem chłodzenia. Karta zapewnia płynną rozgrywkę w najnowszych tytułach, przy średnich ustawieniach detali w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Karty są objęte dwuletnią gwarancją producenta i wkrótce będą miały polską premierę (źródło: materiał prasowy firmy Sapphire).

