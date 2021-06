Kalkulator Polskiego Ładu – kto zyska, a kto straci na zmianach?

Zmiany przedstawione w założeniach Polskiego Ładu będą korzystne dla przedsiębiorców osiągających do ok. 6 tys. zł dochodu miesięcznie, a powyżej tego pułapu będą obciążały portfele. Zmieni się także poziom dochodu, od którego opłacalna stanie się zmiana formy opodatkowania na podatek liniowy. Obecnie jest to ok. 9 500 zł miesięcznie, natomiast po Polskim Ładzie będzie to około 16 tys. zł średniomiesięcznego dochodu.

Zmiany pokazujemy na przykładzie (pod poniższym kalkulatorem) trzech przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze.

Przykład 1: Copywriter

Prowadzi własną działalność, z której notuje średnio 6 tys. zł przychodów miesięcznie i ponosi średnio 1 tys. zł kosztów. Po wprowadzeniu założeń Polskiego Ładu zyska ponad 80 zł miesięcznie, a jego dochód netto zwiększy się z niecałych 3 250 zł do 3 330 zł miesięcznie. Stosunkowo niskie dochody sprawiają, że zarówno teraz jak i po zmianach podatek liniowy nie będzie dla niego korzystny.



Przykład 2: Przedsiębiorca z branży budowlanej

Właściciel małej firmy remontowo-budowlanej, który zatrudnia dwóch pracowników, ponosi koszty w całkowitej wysokości 10 tys. zł miesięcznie i osiąga przychody na poziomie 20 tys. zł miesięcznie. Przy tych założeniach obecnie bardziej korzystny jest dla niego wybór podatku liniowego, przy którym jego dochód netto wynosi niespełna 7 200 zł. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu korzystniejsze będzie dla niego przejście na zasady ogólne. Wtedy jego dochód netto wyniesie 7 029 zł, a w porównaniu do bieżącej sytuacji straci „tylko” około 150 zł miesięcznie. Gdyby natomiast zdecydował się pozostać przy podatku liniowym, straciłby 750 zł.

Przykład 3: Programista

Programista, który osiąga średnie przychody w wysokości 17 tys. zł miesięcznie i ponosi niewielkie koszty około tysiąca złotych. Korzystniejszy jest dla niego wybór podatku liniowego – zarówno teraz, jak i po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Obecnie jego dochód netto wynosi ponad 12 tys. zł, natomiast po zmianach będzie to 10 700 zł, a więc prawie o 1 300 zł mniej.

Autor: Mateusz Boguszewski, główny księgowy w firmie inFakt