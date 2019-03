Kalkulator OC – jak to działa

Krok pierwszy: dane

Pierwszym etapem korzystania z tego rodzaju kalkulatora jest wypełnienie formularza, w którym niezbędne jest podanie informacji na temat pojazdu i kierowcy. Najczęściej należy wpisać tu rok produkcji auta, markę oraz model samochodu, przebieg i datę rozpoczęcia ubezpieczenia. Oprócz tego musimy podać dane i informacje o tym, czy posiadamy prawo jazdy oraz uzupełnić historię naszego ubezpieczenia. Wszystkie one są niezbędne do precyzyjnego wyliczenia składki.

Krok drugi: oferta

Kalkulator OC online może bardzo pomóc przy selekcji ofert ubezpieczeniowych. Dzięki niemu, bez wychodzenia z domu, jesteśmy w stanie porównać propozycje wielu ubezpieczycieli oraz wybrać taką, która będzie dla nas najkorzystniejsza.

Dopiero po dostarczeniu wszystkich potrzebnych towarzystwu danych, będziemy mogli zapoznać się z orientacyjnymi ofertami różnych firm. Dowiemy się, co wejdzie w skład pakietu i ile będzie nas kosztować.

To właśnie możliwość obejrzenia oferty kilku różnych towarzystw ubezpieczeń jest tym, co sprawia, że kalkulator OC jest tak wygodnym narzędziem. Daje szansę na dogłębną analizę propozycji rynkowych i wybór takiej, która jest najkorzystniejsza.

Krok trzeci: decyzja

Takie narzędzie to jednak nie tylko okazja do bezproblemowego i wygodnego zapoznania się z produktami różnych towarzystw ubezpieczeniowych. To również miejsce, w którym możemy dokonać ostatecznego zakupu. Żeby to zrobić, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.

Wystarczy uzupełnić wymagane dane i dokonać płatności. We własnym tempie, wygodnie, bez konieczności wychodzenia z domu, za pośrednictwem internetu.

Kalkulator OC AC działa na zasadzie powtarzalnego mechanizmu. Wypełniamy formularz, a na tej podstawie algorytm oblicza wysokość składki i pozwala zorientować się w nadchodzących wydatkach. Jesteśmy w stanie wygodnie sprawdzić oferty różnych ubezpieczycieli i na tej podstawie wybrać najlepsze propozycje.

Większość czołowych ubezpieczycieli ma już na swoich stronach internetowych funkcję pozwalającą na sprawdzenie ich oferty i ewentualny zakup. Tak, by było nam wygodnie i byśmy sami mogli zdecydować, co jest najkorzystniejsze.

Kalkulator OC online to nowoczesna, komfortowa metoda dokonywania tak ważnych zakupów. Metoda, która gwarantuje spokój i bezpieczeństwo.