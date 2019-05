Kalkulator dla diabetyka

Zmiennych, które należy w intensywnej insulinoterapii kontrolować, jest bardzo dużo. Wymienniki węglowodanowe ze spożytych posiłków, korekta insuliny zależna od stężenia glukozy oraz indywidualnie wyliczana korekta. One wszystkie razem wzięte często zniechęcają do stosowania właśnie tego sposobu leczenia oraz do zachowania odpowiedniego poziomu samokontroli i motywacji. Starsi pacjenci z kolei boją się, że nie poradzą sobie z obliczeniami.

Kalkulator dawki insuliny

Istnieją narzędzia i urządzenia, które ułatwiają proces doboru dawki insuliny. Portal o cukrzycy stworzył intuicyjny i prosty ​kalkulator insuliny​, z którego możesz skorzystać zarówno z komputera, jak i ze smartfona. Uwzględnia on wszystkie wymagane czynniki.

Jak korzystać z kalkulatora?

Korzystanie z kalkulatora jest bardzo proste.

1. Skorzystaj z tego adresu w przeglądarce.

2. Wybierz posiłek.

3. Wpisz liczbę wymienników węglowodanowych - możesz je sprawdzić w ​Asystencie Cukrzyca.pl.

4. Wpisz przelicznik.

5. Uzupełnij swoją korektę.

6. Wpisz stężenie insuliny.

7. Wciśnij przycisk “Oblicz”.

Kalkulator podpowie, jaką sugerowaną dawkę insuliny należy sobie podać.

Kalkulator insuliny jako aplikacja na Twoim telefonie

Jeśli posiadasz na swoim telefonie przeglądarkę Google Chrome, w bardzo łatwy sposób możesz dodać kalkulator na jego ekran startowy. Wystarczy wcisnąć przycisk “Dodaj” na ekran startowy, a następnie potwierdzić. W ten sposób możesz korzystać z kalkulatora w każdym miejscu.

Źródło: Cukrzyca.pl