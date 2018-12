Kalendarz książkowy 2019. Propozycje 20 niezobowiązujących prezentów

Kalendarze książkowe - propozycje prezentów

Dla tych, którzy zawsze znajdą czas na wyjazd nad wodę - by mogli go skutecznie zaplanować. Do tego notatnik i informacje od Polskiego Związku Wędkarskiego.

Świetny prezent dla kociarzy! Okładka wyjaśnia wszystko.

Prezent dla nastolatki, fanki młodego piosenkarza.

Rodzinny planer. Rodzice i kilkuletnia fanka Kici Koci - bohaterki książek Anity Głowińskiej - mogą wspólnie prowadzić rodzinne kalendarium i pamiętać o ważnych wydarzeniach.

Prezent dla babci i dziadka - spełni nie tylko funkcję terminarza, ale też poradnika zdrowotnego.

Dla dziewcząt w wieku 7-10 lat- szczególnie tych, które znają serię "Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek". W kalendarzu (2018/2019) znajduje się nie tylko terminarz i planer, ale też fragmenty opowieści czy postaci bohaterek do kolorowania.

Dla fanów dzielnej dziennikarki, wraz z inspiracjami do zmian w życiu. Dobre na początek roku.

Bardzo dobry prezent dla osób, które wiarę i religię katolicką traktują jako ważny element swego życia.

Dla miłośników literatury i pięknej grafiki brytyjskiej.

Kalendarz z sympatyczną okładką dla wszystkich, którzy lubią slow life, hygge oraz odrobinę słodkiego lenistwa na co dzień.

Dla małych i dużych fanów Gwiezdnych Wojen.

Dla zwolenników klasyki - planer tygodniowy rozpoznawalnej marki.

Zamszowa okładka ze sznurkami i zapięciem, kryjąca terminarz i notatnik podróżnika.

Bardzo dobre rozwiązanie zarówno do codziennych notatek, jak i kontaktu z językiem francuskim.

Na pewno znasz choć jedną mamę, której pomoże możliwość skutecznego planowania całej rodzicielskiej, osobistej i zawodowej logistyki...

Dla zwolenników minimalizmu, ale z odrobiną charakteru - klasyczny i elegancki kalendarz w linie, ale z okładką w intensywnie pomarańczowym kolorze.

Klasyczna linia Moleskine, z jakże lubianym przez wiele osób motywem Fistaszków.

Anna Lewandowska, jedna z czołowych polskich celebrytek zdrowego stylu życia, już po raz kolejny przygotowała kalendarz dla swoich fanów, którzy chcą cały rok spędzić z jej wskazówkami.

I jeszcze jeden kalendarz związany ze zdrowym żywieniem. Taki prezent docenią wszyscy, którzy chcą zdrowo się odżywiać, ale już po pierwszym miesiącu kończą im się pomysły na receptury.

Na mieszkańców miasta, na których nie masz cwaniaka, czeka kalendarz przygotowany we współpracy z jedną z warszawskich przewodniczek.