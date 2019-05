Już w sierpniu odkryjemy projekt cyfrowy "1939 Na żywo"

Viasat World ogłosił początek prac nad platformą internetową upamiętniającą 80. rocznicę inwazji hitlerowskich Niemiec na Polskę. Projekt bazuje na oryginalnych źródłach i bezpośrednich relacjach, przedstawiając historię tamtego okresu za pośrednictwem mediów społecznościowych, tak jakby miała miejsce w czasie rzeczywistym. Trwające sześć tygodni doświadczenie cyfrowe jest pierwszą tego typu inicjatywą w portfolio nadawcy.

Projekt powstał we współpracy ze studiem kreatywnym Future History, wyspecjalizowanym w podobnego rodzaju przedsięwzięciach. Dzięki innowacyjnej technice opowiadania historii, inicjatywa idzie o krok dalej niż tradycyjna narracja, zapewniając realne doświadczenie dramatycznych wydarzeń roku 1939. Ukazując szeroki przekrój społeczeństwa, platforma prezentuje bogate spektrum postaw i życiorysów, a biblioteka treści zawiera m.in. oryginalne świadectwa Winstona Churchilla, Alberta Einsteina i Charliego Chaplina.

Platforma będzie funkcjonowała w polskiej (1939nazywo.pl), jak i angielskiej wersji językowej (1939live.com), a dostęp do aplikacji będzie możliwy na całym świecie. Uzupełnieniem cyfrowej rzeczywistości będzie kolekcja skłaniających do refleksji historycznych filmów dokumentalnych, emitowanych w ramach dedykowanego pasma tematycznego na kanale Polsat Viasat History. Materiał filmowy zostanie również udostępniony na platformie internetowej w postaci VOD, co umożliwi nowym odbiorcom dotarcie do atrakcyjnych treści programowych oferowanych przez stację.

Źródło: Viasat World