Już w piątek, 2 lutego w Krakowie startuje czwarta edycja warsztatów dla nastoletnich przedsiębiorców - Startup Weekend Kids

Na spotkanie świata cyfrowych technologii z biznesem przybędzie aż 70 dzieci. Celem warsztatów jest doskonała zabawa, której efektem ubocznym jest nauka przydatnych rzeczy i umiejętności – użytecznych zarówno w życiu dorosłym, jak i w życiu młodych aktywnych ludzi, którzy przepełnieni są pomysłami, ale nie wiedzą jeszcze, jak zabrać się za ich realizację. Jest to już czwarta edycja wydarzenia od 2016 roku.

Nad projektami dzieci będzie czuwało grono kilkudziesięciu doświadczonych mentorów i ekspertów, przedsiębiorców, programistów, grafików, marketingowców, którzy przez cały weekend będą wspierali je w realizacji ich pomysłów oraz inspirowali do poznawania i rozwijania przeróżnych kompetencji – od programowania, poprzez grafikę komputerową po marketing i zarządzanie. Wśród mentorów i ekspertów znajdują się m.in.: Martyna Arent z Contellio, Ania Szwiec z Women in Technology, Bartosz Józefowski z Krakowskiego Parku Technologicznego, Mateusz Mucha z Omni Calculator, Paweł Nowak z Contellio, Maciej Stęga - ekspert od HR i EB, Tomasz Wesołowski z 2040.io, Marek Przystaś z Duckie Deck, Maciej Ryś ze Smogathonu, Jakub Krzych z Estimote, Andrzej Targosz z Eventory, Jakub Koził z PROIDEA, Chris Kobylecki z Innovation Nest. Sylwetki wszystkich ponad 50 ekspertów i wolontariuszy można znaleźć na stronie wydarzenia startupkids.pl.

Dzieci dowiedzą się podczas warsztatów m.in. jak przeprowadzić badania potrzeb wśród potencjalnych klientów (Customer Development), by zweryfikować swój pomysł na biznes. Wdrożą się w pracę w zespole według metody kanban, poznają i opracują Business Model Canvas własnego projektu, stworzą Personę potencjalnego klienta i opracują MVP. Poznają przy tym darmowe narzędzia graficzne online oraz nauczą budować się landing page, a także dowiedzą się, skąd brać legalne treści w internecie. Na koniec młodzi uczestnicy przygotują i wygłoszą publiczną prezentację, w której omówią rozwijany podczas warsztatów projekt, opowiedzą czego dowiedzieli się od potencjalnych klientów i zaprezentują wszystko, czego dokonali w ciągu niecałych trzech dni. Prezentacje zostaną zweryfikowane w niedzielę przez grono Jury, wśród których zasiedli Ula Młodnicka – Kornaś ekspertka od komunikacji z dziećmi z Duckie Deck, Jacek Drabik - prezes Motorola Solutions Poland, Richard Lucas, inwestor i przedsiębiorca społeczny oraz Wojciech Przybylski, prezes Krakowskiego Parku Technologicznego.

Fot. JakubWittchen.com

- Warsztaty są nie tylko świetnym treningiem dla dzieci jak organizować sobie pracę i dzielić się zadaniami odpowiednio do kompetencji. Zadaniem młodych ludzi jest przede wszystkim zdobycie niezbędnych informacji do realizacji projektu, weryfikacji potencjału pomysłów wśród potencjalnych odbiorców, oraz sprawdzenia podobnych rozwiązań. Uczestnicy przygotowują także prototyp, plan biznesowy oraz działania promocyjne. Ponadto uczą się, jak dobrze zaprezentować swój pomysł przed potencjalnymi odbiorcami lub partnerami – mówi Krzysztof Gontarek, organizator wydarzenia i prezes Fundacji "Pierwsze Miejsca są Zawsze Wolne".

- Krakowski Park Technologiczny, w ramach działalności Inkubatora Technologicznego wspiera wiele inicjatywnych startupowych w Małopolsce, organizując m.in. standardowy Startup Weekend Kraków. W Krakowie brakowało jednak inicjatywy pomagającej najmłodszym zainteresować się przedsiębiorczością, tak jak robi to Startup Weekend Kids. Bez wahania więc postanowiliśmy zaangażować się w to naprawdę niezwykłe wydarzenie. Liczmy, że dzięki zaszczepieniu wśród dzieci i młodzieży biznesowego bakcyla – to one kiedyś zasiedlą nasze biura dla startupów z prawdziwymi firmami – mówi Mateusz Cybula, manager Inkubatora Technologicznego KPT i współorganizator wydarzenia.

Na Startup Weekend Kids w Krakowie zapraszają organizatorzy wydarzenia: Krakowski Park Technologiczny, Inkubator Technologiczny KPT, WebTango.pl oraz Fundacja “Pierwsze Miejsca Są Zawsze Wolne”. Patronem honorowym wydarzenia jest Startup Poland, a partnerem głównym PIXEL Technology. Patronami medialnymi są: Crossweb.pl, Dobra Technologia, Mam Startup, Gazeta.pl NEXT, di24.pl oraz Mam Biznes.

Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie: startupkids.pl

Wydarzenie można także śledzić na Facebooku http://bit.ly/startupkids-krakow-fb

Fanpage inicjatywy: http://fb.com/startupweekendkids

Rejestracja jest już zakończona.

Fot. JakubWittchen.com