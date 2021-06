Już od lipca wniosek o pozwolenie na budowę złożysz przez internet

Jak wynika z Ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, od 1 lipca tego roku będzie możliwe składanie przez internet wniosku o pozwolenie na budowę oraz dokonanie zgłoszenia z projektem architektoniczno-budowlanym. Zmieni się więc forma i zakres projektu budowlanego. Projektanci będą mogli sporządzać projekt w postaci pliku pdf, a inwestorzy bądź pełnomocnicy podpisany projekt kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym bądź profilem osobistym (e-dowód) będą mogli załączać do elektronicznych wniosków.

Dla biur architektonicznych cyfryzacja projektu architektoniczno-budowlanego oznacza oszczędność czasu i redukcję kosztów. Od strony urzędów, zwłaszcza organów administracji architektoniczno-budowlanej, wprowadzenie cyfrowego projektu oznacza odciążenie w gromadzeniu i przechowywaniu dokumentacji.

Statystycznie, jedna sprawa z wniosku o pozwolenie na budowę zajmuje „pół metra bieżącego” na półce urzędowego regału. Organy zobowiązane są przechowywać wszystkie dokumenty do czasu przekazania ich do archiwów państwowych, czyli przez okres 10 lat. Należy spodziewać się, że z biegiem lat koszty wynajmu dodatkowych przestrzeni magazynowych, które muszą być zabezpieczane na ten cel, drastycznie spadną. Uwolniona przestrzeń biur pozwoli urzędnikom i urzędniczkom pracować w lepszej, bardziej przestronnej i estetycznej przestrzeni. Wpłynie to nie tylko na komfort pracy, ale ją usprawni i przyspieszy, co przełoży się pozytywnie na cały proces inwestycyjno-budowlany.

Serwis e-Budownictwo od dnia oficjalnej premiery odwiedziło 31 tys. użytkowników, a strona odnotowała blisko 200 tys. odsłon. Strona prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces wypełniania wielu formularzy, wniosków wykorzystywanych przez inwestorów w codziennej pracy. Aby skorzystać z możliwości, jakie daje e-budownictwo.gunb.gov.pl, należy założyć konto. Można to zrobić podając adres e-mail lub zalogować się z wykorzystaniem profilu zaufanego bądź e-dowodu. Użytkownicy mają do dyspozycji narzędzie – panel do zarządzania formularzami wniosków, nad którymi aktualnie pracują. System podpowiada, jak poprawnie wypełnić dany wniosek. Zawsze też pod ręką znajdą przepisy prawa oraz instrukcję.

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego trwają prace nad dalszym rozwojem serwisu i oceną już wdrożonych rozwiązań.

- Będziemy przekształcać e-Budownictwo w portal dostępu do wszystkich e-usług związanych z budownictwem, m. in. tych realizowanych w naszym urzędzie. Chodzi o Elektroniczny Dziennik Budowy, Elektroniczną Książkę Obiektu Budowlanego czy elektroniczny Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB) i Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. Aktualnie w GUNB tworzony jest także interfejs programistyczny celem zintegrowania aplikacji e-Budownictwo z dziedzinowymi programami biurowymi wykorzystywanymi w powiatowych wydziałach architektury i budownictwa. Dzięki temu rozwiązaniu już w przyszłym roku urzędnicy otrzymają dane inwestorów, pełnomocników i nieruchomości w systemie. Nie będą musieli wprowadzać tych danych ręcznie - dodaje Dorota Cabańska.

Źródło informacji: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego