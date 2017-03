Już niemal co trzeci Polak jest non-stop online

Kiedy w 1991 r. National Science Foundation zdecydowała, że internet może zyskać charakter komercyjny nikt nie spodziewał się, że za kilkanaście lat po tym wydarzeniu zmieni on całkowicie życie milionów ludzi na całym świecie i stanie się jednym z najważniejszych wynalazków ludzkości. Jak wynika z danych GUS w 2016 r. dostęp do internetu w Polsce posiada już 80,4 proc. gospodarstw domowych. To dwa razy więcej niż dekadę temu, kiedy w 2007 roku dostęp do sieci miało ich 41 proc.

Szybki internet to dziś nieodłączna część naszego życia. Zazwyczaj jest to okno na świat, szansa na jego lepsze poznanie, niezastąpiony dostęp do wiadomości, rozrywki i nauki. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy czasami nie staje się on całym naszym światem… Na szczęście badania pokazały, że internet łączy Polaków. Ułatwia nam codzienny kontakt z bliskimi. Choć stworzył nowe możliwości, z których chętnie korzystamy, nie zastąpił tradycyjnego kontaktu.

Internet pomaga w kontakcie z bliskimi

91,2 proc. - tylu Polaków uważa, że internet pomaga im utrzymać kontakty z najbliższymi, a blisko 40 proc. jest zdania, że gdyby nie dostęp do sieci, rzadziej kontaktowaliby się z rodziną i bliskimi. Dla połowy badanych (52,7 proc.) nadal bardzo istotną rolę odgrywają również spotkania w świecie realnym, których powszechny dostęp do sieci nie jest w stanie zastąpić.

Jak pokazuje raport, dla 38,3 proc. z nas nie jest problemem wylogowanie się z sieci na dłuższy czas, np. w weekend czy podczas urlopu. Dokładnie odwrotnie, czyli non-stop online, jest niemal taka sama grupa internautów (37,3 proc.) i to nawet jeśli w danej chwili nie korzysta aktywnie z sieci! Z kolei co szósta zapytana osoba (16,8 proc.) twierdziła, że dzień bez internetu to dzień stracony.

"Internet stworzył nowe formy kontaktu, ale korzystania z nich bez straty dla jakości życia społecznego statystyczny Polak nadal się uczy. Deklaruje chętne korzystanie z portali społecznościowych, zakupowych, stron poświęconych rozrywce zarówno w pojedynkę jak i z bliskimi. Jednak nie należy tracić z pola widzenia, że są to formy kontaktu poboczne, które z trudem zastępują relacje bezpośrednie" - komentuje dr Tomasz Kozłowski, socjolog z Katedry Edukacji i Nowych Mediów, Collegium Da Vinci.

Serwisy społecznościowe coraz popularniejsze

INEA zapytała również Polaków jak, poza spotkaniem, utrzymują kontakt z bliskimi. Na pierwszym miejscu znalazła się rozmowa telefoniczna - taką opcję, przynajmniej raz dziennie wybiera prawie 70 proc. badanych. Z kolei SMS-y do bliskich wysyła co drugi z nas (55 proc.). Coraz bardziej na znaczeniu zyskują serwisy społecznościowe (Facebook, Instagram, Snapchat), za pomocą których codziennie kontaktuje się już połowa badanych (52,8 proc.). Niewiele mniej, bo 44 proc. każdego dnia korzysta z komunikatorów internetowych (Messenger, WhatsApp, Skype).

W wolnym czasie film czy zakupy?

Internet daje nieograniczone możliwości spędzania wolnego czasu. W jaki sposób najczęściej wykorzystujemy czas wolny z bliskimi w sieci? Najchętniej oglądamy filmy i seriale (49,3 proc.), robimy wspólnie zakupy (46,3 proc.) oraz słuchamy muzyki (44,3 proc.). Na kolejnych miejscach uplasowały się takie aktywności jak organizowanie urlopu (37,9 proc.), przeglądanie profili znajomych (36,8 proc.), szukanie przepisu na ulubione danie (34,5 proc.) i rozmowa z bliskimi przez komunikatory (34,4 proc.).

Badanie zostało zrealizowane w lutym 2017 r. przez agencję SW RESEARCH na zlecenie INEA metodą CAWI. W badaniu wzięło udział 1016 Polaków.

Autor: Kinga Podraza-Myszkowska, INEA