Już niebawem twórcy gier komputerowych zmierzą się ze sobą na warszawskim Służewcu

Game Jame Square startuje w piątek 26 kwietnia i potrwa do niedzieli 28 kwietnia. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich pasjonatów oraz projektantów gier komputerowych. Będą oni mieli okazję wziąć udział w 40- godzinnym hackathonie. Pula nagród to 250 tys. zł. Impreza organizowana jest w Warszawie i odbędzie się na Torze Służewiec.

O hackathonie

W piątek 26 kwietnia zostanie ogłoszony temat zadania. Uczestnicy będą mieli 40 godzin na stworzenie prostej i ciekawej gry. Ich poczynania oceniać będzie jury, które nominuje najlepszych w siedmiu kategoriach: Best Game Play, Best 2D Art, Best 3D Art, Best Audio, Best Story, Best Small Team, Best Multiplayer Game. Najlepsze zespoły otrzymają Grand Prix i dwa równorzędne wyróżnienia.

Dodatkowe atrakcje

Dla wszystkich zainteresowanych Game Jam Square, organizatorzy oprócz hackathonu przygotowali wiele atrakcji, które będzie można śledzić podczas transmisji live na kanale Piotra “Izaka” Skowyrskiego w Twitch.tv. Każdy fan sportów elektronicznych będzie mógł oglądać turniej e-sportowy najlepszych polskich drużyn Counter-Strike: Global Offensive. Zostanie on zorganizowany przy wsparciu Totalizatora Sportowego.

Dodatkowo w trakcie imprezy obecne będą stoiska startupów gamingowych wspieranych przez ARP Games. Przy wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej zostali zaproszeni zagraniczni Youtuberzy, a całość wydarzenia wzbogaci relacja live ze specjalnego studia, w którym głównym tematem dyskusji będzie polski rynek GameDev.

W hackathonie Game Jam Square wezmą udział zespoły zaproszone po dokonaniu rejestracji. Impreza jest zamknięta dla widzów. Wszyscy zainteresowani będą mogli śledzić wydarzenie za pomocą transmisji live.

ARP Games ma w założeniu wesprzeć finansowo i merytorycznie startupy działające na rynku gier wideo. Wsparcie projektów zorganizowane jest w formie programów akceleracyjnych. Najlepsi rozpoczynają wspólnie z ARP Games etap inwestycyjny, który pomaga zespołom wydać ich, bardzo często pierwszą, samodzielnie stworzoną grę.

Źródło: ARP Games