Już 34% Polaków korzysta z sieci za pośrednictwem operatorów komórkowych

Mimo, że w ciąż najpopularniejszym sposobem dostępu do internetu pozostają sieci stacjonarne, to już 34% ruchu na polskich stronach WWW pochodzi z sieci operatorów komórkowych: Orange, Plus, T-Mobile i Play.

Operatorzy sieci komórkowych świadczą usługi dostępu do internetu drogą radiową, ale również poprzez sieci kablowe, dlatego niemożliwe jest ustalenie dokładnej liczby odwiedzin generowanych tylko przy wykorzystaniu transmisji komórkowej. Największy ruch wśród operatorów sieci telefonii komórkowej, wyraźnie odznaczający się na tle pozostałych firm, generuje spółka Orange, która ma swoje korzenie ma w operatorze narodowym, działającym wcześniej pod marką Telekomunikacja Polska.

Na rynku operatorów świadczących dostęp do Internetu w technologii kablowej jest duża konkurencja, jednak i tutaj widać kilku liderów. W czołówce znajdują się bardzo dobrze znane firmy, rozwijające się zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia mniejszych konkurentów.