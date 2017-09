Julia Reda z Partii Piratów na CopyCamp w Warszawie

W tym roku na CopyCampie wystąpi 60 międzynarodowych prelegentów reprezentujących szeroką perspektywę - są to eksperci, którzy będą mówić o tym jak prawo autorskie (i inne prawa wyłączne) funkcjonują w obszarze kultury, edukacji, nauki czy technologii, ale też w takich obszarach, jak zdrowie, medycyna czy żywność.



Wystąpi m.in. Julia Reda, posłanka do Parlamentu Europejskiego z ramienia Partii Piratów, która otworzy sesję wystąpień poruszających rozmaite tematy związane z trwającą reformą prawa autorskiego UE. James Love, dyrektor Knowledge Ecology International, będzie mówił o propozycji międzynarodowej współpracy w zakresie publicznego wsparcia badań nad lekami na raka. Ariele Elia, kuratorka z nowojorskiego Fashion Institute of Technology, wystąpi z prelekcją dotyczącą zapożyczeń w modzie. Nick Briz oraz Antonio Roberts, artyści i performersi, którzy w swojej twórczości wykorzystują możliwości jakie stwarzają nowe media i technologie, opowiedzą o swoich praktycznych doświadczeniach z prawem autorskim. Aaron Perzanowski, autor książki „The End of Ownership” opowie o wpływie prawa autorskiego na prawo własności. Krishna Ravi Srinivas opowie z kolei o tym jak idea open source jest wykorzystywana w rolnictwie do przeciwdziałania problemom wynikającym ze stosowania praw wyłącznych do nasion. W programie są także sesje poświęcone takim tematom jak dygitalizacja dziedzictwa, praktyki funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji kultury, ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, jak również maszynowej analizie tekstów i danych.



Wystąpieniom konferencyjnym towarzyszą praktyczne warsztaty o tematyce interesującej z punktu widzenia osób korzystających z technologii informacyjnych. Wstęp na CopyCamp i warsztaty jest wolny, wymagana jest tylko wcześniejsza rejestracja na stronie

http://copycamp.pl

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 września w Kinie Praha, a towarzyszące jej warsztaty w Centrum Kreatywności Targowa.



Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.



Partnerzy strategiczni konferencji: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Google, ZIPSEE Cyfrowa Polska oraz Mozilla Foundation. CopyCamp jest organizowany także w partnerstwie z: EDRi, OpenForum Europe, Open Knowledge International, ifrOSS, Free Software Foundation Europe, Creative Commons, Communia.