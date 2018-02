JPK_VAT. Jak uniknąć błędów?

Wysyłaj zawsze aktualną wersję Jednolitego Pliku Kontrolnego. W 2018 roku stosujemy wersję (3) JPK_VAT dla danych ujmowanych w ewidencji VAT w bieżącym roku. Wersję (3) pliku JPK_VAT stosujemy również do przygotowania ewentualnych korekt do plików JPK składnych w poprzednich latach. Plik JPK_VAT przygotowany w poprzedniej wersji (2) zostanie odrzucony jako niepoprawny przez serwery Ministerstwa Finansów. Aktualną wersję udostępnia Ministerstwo Finansów.

Sprawdź zgodność JPK_VAT z VAT-7. Generalną zasadą jest wymagana zgodność danych w JPK_VAT z danymi przekazanymi w deklaracji VAT-7. Dotyczy to również deklaracji kwartalnej VAT-7K. JPK_VAT podatnicy składają zawsze co miesiąc, niezależnie od uprawnienia do kwartalnego rozliczania podatku. W przypadku konieczności złożenia korekty deklaracji VAT, podatnik powinien skorygować również pliki JPK_VAT za ten sam okres. Przed złożeniem JPK_VAT lub deklaracji VAT podatnik powinien zawsze sprawdzić zgodność danych, najlepiej porównując deklaracje (lub jej korektę) z korespondującymi plikami JPK.

Na powyższe przykłady często spotykanych problemów, nakłada się jeszcze jeden problem „techniczny”, związany z tym, że pliki JPK_VAT mają formę trudną do tradycyjnej weryfikacji. Technologia zapisu XML, która została użyta do ich przygotowania, przeznaczona jest do użycia przez komputery, a nie przez ludzi. Aby szybko zweryfikować poprawność plików i szybko wyłapać możliwe błędy, zaleca się użycie oprogramowania testującego zarówno pliki JPK, jak i deklaracje VAT-7 / VAT-7K.

Autor: Bogdan Zatorski, ekspert podatkowy Sage