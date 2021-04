Jogurt i opony kupione za Bitcoiny: przyszłość płatności w e-commerce?

W sklepach internetowych coraz częściej można płacić kryptowalutami. PayPal wprowadził już taką możliwość w USA i zapowiada jej uruchomienie m.in. w Europie. To efekt coraz większej popularności wirtualnych walut – portfeli bitcoinowych jest już na świecie około 70 milionów – ale też globalizacji rynku e-commerce. O przygotowaniu do tych zmian powinni pomyśleć także polscy e-sprzedawcy, a szczególnie ci, którzy chcą dotrzeć do zagranicznych klientów.