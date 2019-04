Jesteśmy w światłowodowej czołówce Europy!

Pod względem ilości gospodarstw domowych znajdujących się w ich zasięgu, Polska, z wynikiem 40,5% przyrostu w okresie od 09.2017 do 09.2018, ustępuje jedynie Włochom, gdzie odsetek ten wyniósł tylko nieznacznie więcej – 43,1%. Wysokie pozycje zajmujemy również w pozostałych kategoriach rankingowych.

Trzecie miejsce pod względem pokrycia zasięgiem infrastruktury światłowodowej gospodarstw domowych przypadło natomiast Wielkiej Brytanii (22,8% r/r). Drugie miejsce na podium przypadło Polsce także w klasyfikacji przyrostu ilości gniazd abonenckich zainstalowanych przez czołowych graczy rynku telekomunikacyjnego. W tej kategorii Polska osiągnęła wzrost na poziomie 40,5% r/r, wyprzedzając Francję, która zanotowała wynik równy 36,9%. Rywalizację w tym obszarze również wygrały Włochy, gdzie ich liczba we wspomnianym wcześniej okresie wzrosła aż o 77%.

Jak zaś przedstawia się kwestia przyrostu ilości abonentów usług dostępu Internetu poprzez sieci światłowodowe? Tutaj, zwycięska pozycja przypadła Wielkiej Brytanii, gdzie subskrybentów usługi FFTH przybyło o 83,2%. Należy jednak pamiętać, że jest to kraj po raz pierwszy uwzględniony w rankingu FTTH Council, który znacznie później rozpoczął swoją przygodę z rozszerzaniem zasięgu infrastruktury światłowodowej. Za nią uplasowały się Włochy (72,5% r/r), zaś podium „zamyka” Polska, gdzie w ciągu roku przybyło 36% abonentów Internetu światłowodowego.

Najlepszy obraz światłowodowej rewolucji we wszystkich państwach wspólnoty europejskiej (EU39) przedstawiają statystyki sięgające do początków dekady. W grudniu 2010 łączna liczba subskrybentów usługi FTTH wynosiła 7 mln – pod koniec 2018 roku było to już 60 milionów. Równie imponujący wzrost można zauważyć także w przypadku ilości gospodarstw domowych w zasięgu szybkich sieci światłowodowych – z 29 mln na koniec 2010 r. powiększyła się ona do 160 mln w grudniu minionego roku.

Źródło: inPlus Media