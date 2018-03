Jest sport i jest bonus. Nowa aplikacja mobilna

Aplikacja jest prosta i intuicyjna w użytkowaniu. Po pobraniu jej z Google Play lub App Store rodzic rejestruje się, a następnie wybiera drużynę, którą zamierza wspierać. Dodatkowo może udostępniać osiągnięcia swojego dziecka na tablicy oraz komunikować się z innymi użytkownikami. Co istotne, ma stały dostęp do informacji o sumie zebranych środków na określony cel drużyny. Transakcję przeprowadza korzystając z bogatej bazy ponad 1,1 tys. sklepów, które oferują dodatkowo szereg promocji.

Sportbonus opiera się na transakcjach bezgotówkowych dokonywanych w sklepach stacjonarnych i internetowych będących partnerami projektu, które uczestnicząc w programie zyskują pozytywny efekt wizerunkowy. Punktem centralnym inicjatywy są drużyny sportowe, które otrzymują część środków z moneyback na własne cele. Premiowani są również rodzice, którzy zyskują zwrot części środków na konto. Przewagą rozwiązania jest brak konieczności rejestracji dodatkowego identyfikatora. Wystarczy jedynie zarejestrować kartę płatniczą na stronie internetowej sportbonus.pl.

Wokół programu zintegrowało się już 120 tys. rodziców oraz 3 tys. drużyn sportowych, a obie liczby permanentnie rosną. Jak wyliczają jego twórcy, każdy zakup generuje średnio 5% zwrotu na rzecz drużyn, co daje uśrednioną wartość 50 zł miesięcznie od jednego rodzica. Ideę wspiera ponad 40 gwiazd sportu i autorytetów sportowych, m.in. Otylia Jędrzejczak, Apoloniusz Tajner czy Maciej Żurawski, a honorowy patronat nad nią objął PKOL. Dzięki współpracy z Fundacją Orły Sportu programem mają zostać objęte Orliki oraz 3 tys. animatorów sportu skupionych wokół nich, co w ocenie twórców projektu pozwoli włączyć do niego nawet 1 mln rodziców.

Źródło: Sportbonus