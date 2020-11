Jesienne inspiracje - zaproś jesień do swojego domu!

Zdjęcie: Sarah Pflug

Kolory jesieni we wnętrzu

Jesienna paleta barw emanuje ciepłem, intensywnością i bogactwem. Odcienie ciepłej żółci, pomarańczu, rudości i brązów, czerwienie i fiolety… Zanim natura zapadnie w sen zimowy, daje z siebie to, co najlepsze, a jej kolory pięknie prezentują się także w mieszkaniach. Jesienne odcienie ocieplają i ożywiają wnętrza, sprawiają, że stają się one bardziej przytulne. Kolory tego typu świetnie sprawdzają się właściwie w każdym pomieszczeniu – części dziennej, sypialni, pokojach dziecięcych.

Kolorowe sofy – funkcjonalność i estetyka

Jeśli planujesz wymianę mebli, a jesienne klimaty odpowiadają Twoim gustom, zastanów się nad kolorową sofą: duża płaszczyzna w intensywnym odcieniu nada wnętrzu charakteru, a w połączeniu z neutralnymi ścianami i podłogą nie zdominuje całej aranżacji.

W niewielkich pokojach najlepiej prezentują się kolory jasne – ochra, ciepła żółć, wrzosowy fiolet. Jeśli dysponujesz większą przestrzenią i chcesz wnieść w nią dawkę energii, postaw na dyniową pomarańcz lub jarzębinową czerwień. Wielbiciele klasyki i elegancji wybiorą sofę skórzaną w odcieniu beżu lub brązu, które stanowią podstawę jesiennej palety barw. Wybór modeli jest ogromny: aby szybko i wygodnie znaleźć sofę w wymarzonym stylu i kolorze, skorzystaj z wyszukiwarki mebli, by zebrać w jednym miejscu i porównać oferty wielu sklepów.

Gładko czy wzorzyście?

Oczywiście nie musisz wymieniać całego wyposażenia pokoju, by stworzyć w nim ciepłą, jesienną atmosferę. Rolę sofy z powyższego przykładu równie dobrze spełniają tekstylia domowe – zasłony, dywany, pledy czy koce – znacznie tańsze i łatwiejsze w zastosowaniu. Poza tradycyjnymi kolorami jesieni możesz poszaleć także ze wzorami: szczególnie trafnie w jesienną estetykę wpisują się wszelkiego rodzaju kraty.

Photo by Inside Weather on Unsplash

Jesień tkwi w szczegółach

W sklepach – wnętrzarskich, ale nie tylko! – znajdziesz także wiele dekoracyjnych akcesoriów, które pomogą Ci subtelnie zaakcentować tę piękną porę roku bez dużych nakładów finansowych i czasowych. Co roku dużą popularnością cieszą się kolorowe dynie ozdobne, dostępne na targowiskach, w kwiaciarniach i sklepach spożywczych. Wystarczy położyć je na półce lub w dekoracyjnej misie, by stworzyć estetyczną jesienną aranżację. Dynie służą także jako materiał do wykonania tradycyjnych lampionów na Halloween. Mnóstwo inspiracji nie tylko tych jesiennych i dekoracji znajdziesz także w sklepie internetowym Beliani.

Nic nie podkreśla jesiennego klimatu równie efektownie, jak światło świec – zarówno tych pełnowymiarowych, ustawianych w świecznikach, jak i tealightów rozświetlających lampiony czy podgrzewające kominki zapachowe. Jeśli dodatkowo zdecydujesz się na woski lub olejki o jesiennym aromacie – cynamon, jabłko, śliwka itd. – stworzysz we wnętrzu ciepłą, kojącą atmosferę najbardziej urokliwej pory roku!