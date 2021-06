Jednolity Plik Kontrolny - jak go sporządzić?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełniania wielu formalności i typowych spraw ''papierkowych''. Tak było zawsze. Jednak od niedawna polscy przedsiębiorcy muszą pamiętać o kolejnej sprawie. Jest nią przekazanie organom kontroli podatkowej danych podatkowych w formie elektronicznej, a służyć ma do tego Jednolity Plik Kontrolny. Taki obowiązek wszedł w życie 1 stycznia 2018 r. Wielu przedsiębiorców jednak po dziś dzień nie wie dokładnie, na jakiej zasadzie działa JPK v7 oraz w jaki sposób prawidłowo go złożyć. Warto więc uzupełnić te brakujące informacje. Sprawdźmy, jak właściwie wypełnić plik JPK, a także, w jakim terminie należy go przesłać. Na czym dokładnie polegają obowiązki związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym?

Jednolity Plik Kontrolny — co to jest?

Jednolity Plik Kontrolny to nic innego jak zbiór danych podatkowych. Warto podkreślić jednak, że w tym przypadku jest to dokument, wygenerowany bezpośrednio z oprogramowania danej firmy za pomocą systemu informatycznego. Taki elektroniczny plik JPK zawiera wszystkie informacje o transakcjach gospodarczych przedsiębiorstwa. Przesyłany jest on do odpowiedniego organu skarbowego przeważnie w postaci JPK VAT.

Ze względu na to, że pliki JPK dotyczą naprawdę wielu kwestii, każdy z nich ma ściśle określony wygląd i strukturę ustaloną przez Ministerstwo Finansów. Dzięki temu jest od w pełni czytelny i łatwy do analizy dla odbiorcy.

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, w jakim celu właściwie wymaga się przesyłania pliku JPK. Powód jest jednak dość prosty. Dzięki temu organy skarbowe mogą przeprowadzać wszelkie kontrole znacznie szybciej i z większą efektywnością. W związku z tym, że wszystkie dane są umieszczone w jednej bazie, dostęp do nich jest niezwykle łatwy, co usprawnia wszystkie działania.

JPK v7 - kogo obowiązuje?

Jednolity Plik Kontrolny obowiązywał na samym początku jedynie duże przedsiębiorstwa. Aktualnie jednak, do konieczności przekazywania danych podatkowych zobligowani są już wszyscy przedsiębiorcy. Dotyczy to także firmy, które prowadzą księgowość w formie elektronicznej. To jednak nie koniec zmian. Od października 2020 roku przestał obowiązywać dotychczas składane formularze JPK VAT i zostały zastąpione plikiem JPK v7. Zmiana ta ma na celu ułatwienie przeprowadzenia rozliczenia.

Jak złożyć JPK v7?

Składanie JPK v7 może wydawać się zadaniem skomplikowanym i trudnym. Jednak w rzeczywistości wcale tak nie jest. Wystarczy posłużyć się specjalnym programem służącym do przygotowania i wysyłki pliku JPK, aby cała procedura przebiegła z łatwością. Właściwie jedyne co wtedy należy zrobić, to wypełnić wszystkie pola w JPK v7. Na każdym etapie tej procedury, możemy liczyć na wsparcie systemu, który właściwie nas pokieruje.

Jeśli chodzi o wszelkie rozliczenia i składanie dokumentów firmowych, bardzo ważne jest zachowanie terminowości. Informacja podatkowa zawarta w pliku JPK v7 musi zostać dostarczana do odpowiedniego organu skarbowego co miesiąc. Termin składania deklaracji mija 25 dnia każdego miesiąca następnego po tym, którego dotyczy plik. Warto zaznaczyć też, że jeśli dzień ten przypada w weekend lub święto, termin zostaje automatycznie przesunięty na najbliższy dzień roboczy.