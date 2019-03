"Jedno konto i jedno hasło" oraz inne reguły bezpiecznego korzystania z dobrodziejstw sieci

Większość z nas logując się do konta e-mail, portali społecznościowych, czy nawet bankowości elektronicznej wpisuje jedynie nazwę użytkownika i hasło. To mało. Rozbuduj ten proces - aktywuj weryfikację tożsamości opartą o dodatkowy składnik, np. kod SMS, token czy klucz sprzętowy.

Hasło

Pamiętaj, że dobre hasło składa się z przynajmniej 12 znaków. Nie wybieraj prostych kombinacji, takich jak imię i rok urodzenia. Jeśli chcesz je zapamiętać, tworząc hasło skup się na pozytywnych zdaniach lub zwrotach, o których lubisz myśleć. W takim przypadku jest szansa, że szybko go nie zapomnisz. Nie idź na skróty. Im dłuższe hasło, tym trudniej będzie je odgadnąć, czy złamać.

WAŻNE! Zadbaj o silne hasło do najistotniejszych serwisów (bankowość, poczta elektroniczna, portale społecznościowe).

Nie ułatwiaj działań przestępcom i dla każdego konta wymyśl (oraz zapamiętaj) oddzielne hasło. Absolutne minimum to rozdzielenie kont służbowych i prywatnych.

Jeśli masz problemy z pamięcią (kto nie ma?), korzystaj z menedżera haseł. To aplikacja, którą stworzono, by ułatwić nam życie. Dzięki niej bezpiecznie przechowasz swoje dane dostępowe. Nie zapisuj haseł na kartce, a jeśli już to zrobisz, nie naklejaj jej na komputerze. Jeśli już musisz, umieść kartkę w bezpiecznym miejscu, z dala od komputera. Nie zapomnij, gdzie ją schowałeś!

Skanowanie

Sebastian Kondraszuk, ekspert zespołu CERT Polska, radzi, aby dbać o aktualizacje i bezpieczeństwo urządzeń, których używamy. I nie chodzi jedynie o komputer, bo przecież najczęściej korzystamy z telefonów. Regularne aktualizacje systemu operacyjnego, programu antywirusowego, czy przeglądarki internetowej pomogą ustrzec nas przed znanymi już błędami, które mogłyby zostać wykorzystane przez atakującego.

Jak to zrobić? Włącz automatyczne aktualizacje. Wiele aplikacji daje taką możliwość. Skorzystaj z tego rozwiązania wszędzie tam, gdzie się da. Chroń WSZYSTKIE urządzenia podłączane do sieci i nie podłączaj do swoich sprzętów nośników (pendrive, dyski zewnętrzne), których nie znasz lub nie wiesz skąd je masz. Mogą być niebezpieczne (zainfekowane przez szkodliwe oprogramowanie). Zanim otworzysz ich zawartość, skorzystaj ze skanera antywirusowego.

Rozwaga

Otwarta, publiczna się Wi-Fi kusi, ale to żadna oszczędność. Ogranicz aktywność w takich sieciach. Jeśli chcesz – poza domem – korzystać z najważniejszych dla siebie serwisów (poczta e-mail, bankowość internetowa, portale społecznościowe), używaj własnego modemu LTE lub połączenia VPN. Będzie dużo bezpieczniej.

WAŻNE! Wyłączaj transmisje Wi-Fi i Bluetooth, kiedy z nich nie korzystasz.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji