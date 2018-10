Jazda bez Dowodu Rejestracyjnego? Większość Polaków woli ten dokument mieć przy sobie

Jak wynika z badania AutoMapy, polscy kierowcy są jednak tradycjonalistami i w zdecydowanej większości wożą ze sobą oba dokumenty. Jak podkreślają ankietowani, głównym powodem, dla którego nie decydują się na pozostawienie dokumentów w domu jest obawa przed problemami podczas kolizji drogowej.

Kierowcy nie mają póki co zaufania do nowych rozwiązań przygotowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji i obawiają się, że brak dokumentów uniemożliwi prawidłową identyfikację współuczestnika kolizji. Oczekują oni również, że inni kierowcy będą również nadal wozić ze sobą komplet dokumentów.

Jak wyjaśnia psycholog, Dorota Minta, zachowanie Polaków można tłumaczyć w dwojaki sposób. Z jednej strony pokutuje ograniczone zaufanie do internetu i wiara, że dokument papierowy jest ważniejszy. Ciągle przecież wielu z nas nie posiada profilu zaufanego, który pozwala na załatwienie wielu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Kolejną rzeczą jest nasz brak wzajemnego zaufania do siebie. Nie wierzymy na słowo innemu kierowcy, jeśli nie pokaże nam dokumentów. No i w wielu przypadkach nie wzywano do drobnych kolizji policji - teraz zapewne będzie to częstsze. Dochodzi do tego małe zaufanie do instytucji Państwa.

Najwięcej zwolenników nowych przepisów jest wśród osób, które użytkują wspólnie jeden pojazd lub posiadają kilka pojazdów.

Źródło: AutoMapa