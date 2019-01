Jakość i szybkość Internetu mobilnego w Polsce – podsumowanie roku 2018

W kategorii średniej prędkości pobierania danych najlepszym operatorem okazał się Orange. Ta sieć może pochwalić się wartością średnią na poziomie 26,19 Mb/s. W kwietniu i wrześniu 2018 roku operatorowi udało się zdominować ranking RFBenchmark we wszystkich trzech kategoriach. Najwyższy odnotowany wynik operatora przypadł na sierpień 2018 (34,53 Mb/s). To nie pierwsze zwycięstwo generalne w zestawieniu. Także w 2016 oraz 2017 Orange mógł pochwalić się tytułem najlepszego operatora biorąc pod uwagę średnią szybkość pobierania danych. Ma on jednak poważnego konkurenta, który w ubiegłym roku pojawił się na pierwszym miejscu w tej kategorii sześciokrotnie. Wynik T-Mobile nie odbiega znacząco od średniego wyniku zwycięzcy tej konkurencji (24,66 Mb/s). Za czołową dwójką znaleźli się Play (20,7 Mb/s) i Plus (19,95 Mb/s).

W kategorii średniej szybkości pobierania danych uwagę przykuwa południowa część Polski, gdzie wyraźnie najlepszy jest Orange z rekordowym wynikiem odnotowanym w województwie śląskim (61,62 Mb/s).

Również w kategorii średniej szybkości wysyłania danych zwycięstwo odniósł pomarańczowy operator (10,78 Mb/s), który w zeszłym roku aż ośmiokrotnie mógł pochwalić się najlepszym wynikiem. W marcu Orange odnotował najlepszy wynik wysyłania danych – 13,86 Mb/s. Pod tym względem dobrze poradził sobie też Plus, który w rankingu 2018 został wyróżniony trzykrotnie (9,88 Mb/s) oraz T-Mobile - w czerwcu poradził sobie najlepiej dzięki wynikowi 11,94 Mb/s (średnia wartość wysyłania danych operatora to 9,27 Mb/s). Powodów do zadowolenia nie mają natomiast abonenci Play (7,21 Mb/s).

W sześciu województwach, w tym mazowieckim, z prędkości wysyłania danych zadowoleni mogą być użytkownicy Plusa. Szczególne powody do uśmiechu mogą mieć mieszkańcy Wielkopolski. Tam uzyskano najwyższy wynik wśród wszystkich województw – 23,87 Mb/s).

Wartość ping to trzecia mierzona przez RFBenchmark wartość. W przeciągu całego roku najlepiej w tej kategorii poradził sobie T-Mobile z średnim wynikiem 40,53 ms. W 2018 roku ten operator znajdował się najwyższym miejscu rankingu przez sześć miesięcy. Najniższy wynik T-Mobile odnotował w lipcu – 35,17 ms. Na drugim miejscu znalazł się Orange z niewielką stratą (40,73 ms), a na trzecim miejscu Play (42,34 ms). Najsłabiej wypada Plus (47,39 ms), który na ostatnim miejscu w 2018 był aż 11 razy.

Po raz kolejny na wyróżnienie zasługuje województwo śląskie z najniższą odnotowaną wartością ping (25,11 ms). Zdecydowaną większość kraju zdominował Play, w tym również województwo mazowieckie (26,62 ms).

Źródło: RFBenchmark