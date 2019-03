Jakie zawody są na topie w 2019 roku?

Rok 2019 upłynie pod hasłem zawodów związanych ze zdrowym stylem życia. Osoby, które interesują się taką tematyką, a przy tym lubią doradzać innym, powinny rozpocząć naukę na jednym z topowych w 2019 roku kierunków. W jakich profesjach warto się kształcić?

1. Trener personalny z elementami fitness

Osoby, które lubią sport i dużo trenują, powinny rozważyć naukę na kierunku trener personalny z elementami fitness: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/ksztalcenie-jednoroczne/trener-personalny-z-elementami-fitness. To zawód, którego popularność rośnie z roku na rok i nic nie wskazuje na to, żeby w 2019 miało się coś w tej kwestii zmienić. Rynek pracy dla wyszkolonych w tej dziedzinie osób, stale się powiększa, zatem nic nie stoi na przeszkodzie, by sportową pasję połączyć z pracą zarobkową. Trener personalny to osoba, która znajdzie zatrudnienie przede wszystkim na siłowniach i w klubach fitness. Jest wiele osób, które chętnie korzystają z usług specjalistów, którzy układają indywidualny zestaw ćwiczeń, czuwają nad poprawną techniką treningu i motywują do działania.

2. Wizażystka/Stylistka

Wśród najpopularniejszych zawodów 2019 roku, nie mogło zabraknąć wizażystki/stylistki: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/ksztalcenie-jednoroczne/wizazystka---stylistka. To zajęcie dla osób, które regularnie śledzą zmieniające się trendy w modzie, a ich pasją jest dobieranie koloru i kroju strojów do figury. Absolwentki kierunku wizażystka/stylistka, będą potrafiły nie tylko wykonać profesjonalny, dopasowany do typu urody makijaż i skorygować niedoskonałości sylwetki za pomocą ubioru, ale też wykreować wizerunek osoby, mając na względzie aktualnie obowiązujące trendy. To zawód, którego głównym celem jest pomoc innym w określeniu stylu ubierania i makijażu. Wizażystka znajdzie pracę w gabinetach i salonach kosmetycznych, w magazynach, czasopismach, teatrach i stacjach telewizyjnych jako charakteryzator, ale równie dobrze może udzielać prywatnych konsultacji.

3. Konsultant ds. dietetyki

Popularny zawód związany ze zdrowym stylem życia to nie tylko trener personalny, ale też konsultant ds. dietetyki. Biorąc pod uwagę możliwości zatrudnienia oraz wysokość zarobków, to bardzo przyszłościowy zawód. Po ukończeniu kierunku konsultant ds. dietetyki: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/ksztalcenie-jednoroczne/konsultant-ds--dietetyki, można szukać pracy w poradniach dietetycznych, ośrodkach SPA, sanatoriach, klubach fitness, albo otworzyć własną praktykę. Osoba trudniąca się tą profesją, będzie układała odpowiednio zbilansowaną dietę, biorąc pod uwagę przeprowadzony wcześniej, szczegółowy wywiad z pacjentem. Do jej zadań będzie należało również badanie produktów żywnościowych oraz analiza procesu przygotowywania potraw, np. pod kątem utraconych pod wpływem obróbki termicznej wartości odżywczych.

4. Florysta

Zawodem, który cieszy się niesłabnącą popularnością w 2019 roku, jest florysta: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/florysta. To zajęcie, które mocno wpisuje się w trend rozwijania swojego hobby czy zainteresowań, a następnie zabraniana na swojej pasji. Florysta pracuje przede wszystkim przy kwiatach i roślinach. Przy ich pomocy dekoruje wnętrza, dobiera rośliny do ogrodu, tworzy biżuterię floralną i wykonuje kompozycje florystyczne dopasowane do okazji: od ślubów i chrzcin, po rocznice i walentynki. W toku edukacji, przyszły florysta dowie się również, jak sprawnie prowadzić przedsiębiorstwo florystyczne oraz pozna język obcy, z naciskiem na słownictwo branżowe.