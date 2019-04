Jakie właściwości ma sól Epsom? Zadbaj o swoje zdrowie i urodę

Czym jest sól Epsom?

Sól Epsom można znaleźć w sklepach pod kilkoma nazwami, takimi jak sól gorzka czy też siarczan magnezu. Wyróżnia się tym, że nie ma zapachu, a jej pH jest obojętne. Mimo że wyglądem przypomina tradycyjną sól kuchenną, to jednak znacznie różni się swoimi właściwościami. Obecnie wykorzystywana jest zarówno w pielęgnacji ciała, jak i prozdrowotnie i co najważniejsze z pozytywnym efektem.

Gdzie można kupić siarczan magnezu?

Kiedy chcemy kupić naturalne produkty, to powinniśmy zwrócić dużą uwagę również na miejsce, gdzie robimy zakupy. Wyższą jakość znajdziemy, gdy postawimy na wyspecjalizowane sklepy, zamiast na dyskonty i supermarkety. W ten sposób znacznie szybciej uzyskamy korzyści ze stosowania, takich substancji, jak choćby sól epsom naturalniezdrowe jest właśnie takim sklepem internetowym, w którym można kupić tylko naturalne składniki wysokiej jakości.

Dlaczego warto kupować gorzką sól?

Ten rodzaj soli ma niezwykłe właściwości zarówno dla ciała, jak i dla umysłu. Wynika to przede wszystkim z tego, że w jej składzie znajdują się dwa pierwiastki takie jak — siarka oraz magnez. Ze względu na to, że magnez jest tak bardzo potrzebny naszemu organizmowi i często borykamy się z jego niedoborem, to dzięki postawieniu na sól Epsom, możemy w prosty sposób pozbyć się tego problemu. Wystarczy, że dodamy ją do kąpieli tak, aby wchłonęła się przez skórę, zamiast połykać kolejne tabletki.

Najważniejsze korzyści dla naszego organizmu

Ukojenie nerwów

Dziś, gdy żyjemy szybko i przez cały dzień towarzyszy nam stres oraz zmęczenie, musimy poszukiwać sposobów, aby zminimalizować niebezpieczne skutki takiego trybu życia. Najlepszym rozwiązaniem jest dostarczanie magnezu. Kiedy wsypiemy kilka łyżeczek soli Epsom do ciepłej kąpieli, pierwiastki przedostaną się do naszego organizmu i pomogą nam poradzić sobie z codziennym stresem oraz podnieść jakość snu. Zaleca się stosować ją 3 razy w tygodniu.

Piękna skóra

Napięcie oraz stres działają niekorzystnie także na skórę. Z powodzeniem możemy stosować gorzką sól, aby ją zmiękczyć oraz złuszczyć. Do tego skóra odzyska energię i lepszy koloryt. Staje się też znacznie gładsza i przyjemna w dotyku. Bardzo dobrze sprawdzi się także przy problemach z grzybicą, łuszczycą oraz trądzikiem, przy których przyspiesza proces leczenia.

Szybsze gojenie ran

Regularne stosowanie siarczanu magnezu wpłynie na szybsze znikanie siniaków oraz obrzęków. Poza tym inne rany lub nawet podrażnienia nie będą goić się tak długo, jak miało to miejsce wcześniej.

Inne powody, dla których warto stawiać na sól Epsom: