Jakie są najbardziej awaryjne elementy urządzeń mobilnych w pracy?

Firma badawcza IDC przepytała osoby decydujące o wyposażeniu IT w firmach o to, jakiego rodzaju awariom najczęściej ulegają notebooki, tablety i podręczne urządzenia firmowe (do 5 cali, w tym telefony służbowe). Według badania co dziesiąty służbowy laptop lub tablet ulega awarii już w pierwszym roku użytkowania.