Jakie popularne ulgi i odliczenia w rocznym PIT pomogą obniżyć podatek?

Ustawa o PIT przewiduje kilka ulg, z których można skorzystać i zapłacić niższy podatek. Prawo do odliczenia wydatków na internet zostało ograniczone, nadal jednak – nie dłużej niż przez dwa lata - wydatki na dostęp do sieci można odliczyć. Z przepisów wynika, że podatnicy mogą odliczyć od dochodu wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Popularne jest także odliczanie przekazanych darowizn na cele charytatywne lub kultu religijnego, które mogą być przekazywane w formie pieniężnej i rzeczowej. Jak tłumaczy, cytowany przez Prawo.pl, Krzysztof Koniewski, doradca podatkowy, partner w kancelarii TLA, dokumentami niezbędnymi w tym przypadku są dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego oraz dokument potwierdzający wartość darowizny i oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Wydatki rehabilitacyjne to najszersza kategoria odliczeń, które mogą zastosować niepełnosprawni. Ulgę rehabilitacyjną rozlicza się w rocznym PIT na formularzu PIT-0. Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Kolejną możliwością zmniejszenia obciążenia podatkowego jest ulga prorodzinna, zależna od liczby dzieci. W przypadku dziecka małoletniego, obok aktu urodzenia, konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających sprawowanie opieki nad dzieckiem (w tym zaświadczenia lub orzeczenia sądowe). Natomiast w przypadku dzieci pełnoletnich ulga dotyczy dzieci pozostających na utrzymaniu podatnika w związku z wykonywaniem ciążącego na podatniku obowiązku alimentacyjnego lub w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Rozliczając PIT za 2020 rok podatnicy mają drugi już raz możliwość skorzystania z nowej ulgi termomodernizacyjnej. Pozwala ona na odliczenie od podstawy opodatkowania do 53 tys. zł wydatków poniesionych przez podatnika na wszystkie realizowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne we wszystkich posiadanych lub współposiadanych przez niego budynkach kwalifikujących się do ulgi.

Roczny podatek można także obniżyć o wpłaty dokonane na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Wpłaty na IKZE odlicza się od podstawy opodatkowania.



Szczegóły na prawo.pl >>