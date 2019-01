Jakie panele podłogowe wybrać do łazienki?

Panele laminowane – czym się charakteryzują?

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że panele podłogowe bywają nazywane laminowanymi, dlatego nie dziwmy się, gdy zobaczymy taki napis w sklepie. Bardzo ważne jest także to, że taka podłoga charakteryzuje się odpornością na wodę, dzięki temu możemy z powodzeniem montować je w łazience. Poza tym niezwykle istotną sprawą jest fakt, że panele laminowane są odporne na ścieranie, ale również na promienie słoneczne. Warto też zwrócić uwagę na łatwość związaną z pielęgnacją. Wystarczy tylko przetrzeć je wilgotną szmatką bądź mopem z dodatkiem specjalnego środka do czyszczenia podłóg.

Najważniejsze cechy paneli podłogowych do łazienki

Skład paneli podłogowych – niezwykle istotne jest to, żebyśmy zwrócili uwagę na odpowiedni skład. Dzięki temu będziemy wiedzieli, jak bardzo wytrzymały będzie drewno. Koniecznie sprawdźmy też, czy panele są zrobione z płyty wiórowej. W takim wypadku wybrany model może nie sprawdzić się w przypadku łazienki.

Odporność na wilgoć – zawsze musimy pamiętać o tym, że panele podłogowe do łazienki muszą być bardzo odporne na wilgoć. Dzięki temu nie będziemy musieli przejmować się podnoszeniem drewna lub pojawieniem się pleśni.

Odporność na ścieranie – zwróćmy też uwagę na to, by podłoga była odporna na ścieranie. Szczególnie jest to ważne w przypadku pomieszczeń, które wymagają częstego mycia, ale też są podatne na pojawienie się zabrudzeń. Dzięki temu nie będziemy mieli problemów z drewnem, które straci swoje właściwości i ładny wygląd.

Gdzie kupować panele podłogowe do łazienki?

Zwróćmy też uwagę na to, że nie w każdym sklepie znajdziemy panele podłogowe, które sprawdzą się w łazience. Właśnie z tego powodu tak ważne jest to, żebyśmy zadbali o wybór odpowiedniego miejsca. Dzięki temu mamy większe szanse na znalezienie odpowiednich modeli, a także pomoc specjalistów. Ważne jest również to, żebyśmy wybierali zaufane sklepy jak np. 1000podlog.pl.

Ile warstw powinny mieć panele podłogowe?

W trakcie wybierania paneli podłogowych do łazienki bardzo ważne jest to, żebyśmy zwrócili uwagę na ilość ich warstw. Oczywiście im jest ich więcej, tym lepiej, ponieważ jest to jednoznaczne z lepszą ochroną przed wilgocią. Zwróćmy też uwagę na to, że dolna warstwa jest wykonana ze sprasowanych włókien drewna i to właśnie ona odpowiada za stabilność kształtu paneli. Natomiast ostatnia chroni przed uszkodzeniami oraz promieniami słonecznymi. Zatem możemy zauważyć, jak istotna jest odpowiednia ilość warstw, a jeżeli wybierzemy cieńsze panele, to po prostu mogą się nie sprawdzić w łazience.