Jakie benefity oferowane są w branży IT w 2017 roku

Elastyczne formy pracy w branży IT

Pracodawcy z branży IT mają dość komfortową sytuację, ponieważ wiele prac informatyków nie wymaga fizycznej obecności w biurze. Praca zdalna jest nieco kontrowersyjna, gdyż pracownicy świadczący pracę zdalnie przez dłuższy okres czasu mogą pracować nieefektywnie. Pojawia się też zagrożenie związane z pracoholizmem, ponieważ trudno jest w takich okolicznościach znaleźć granicę pomiędzy pracą a życiem osobistym. Niemniej 80% pracodawców IT daje swoim pracownikom taką możliwość.

Dużym udogodnieniem dla pracowników jest także elastyczny czas pracy. Świadczenie to cieszy się podobną popularnością wśród firm informatycznych. Aż 83% firm oferuje ten benefit swoim pracownikom.

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że branża IT zapewnia elastyczne środowisko pracy. W tabeli 1. zaprezentowano w jakim wymiarze pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na różnych szczeblach zatrudnienia mogą korzystać z elastycznych form pracy. Jak zaprezentowano w tabeli, elastyczny czas pracy ma 58% kierowników i specjalistów, 79% dyrektorów i 81% liderów zespołów.

Benefity oferowane specjalistom IT

Poza benefitami związanymi z elastycznym środowiskiem pracy najpopularniejszym świadczeniem oferowanym specjalistom IT przez pracodawców są karnety sportowe. Są one obecne w praktycznie każdej firmie uczestniczącej w badaniu. Innymi bardzo popularnymi świadczeniami są szkolenia zawodowe (92%), prywatna opieka medyczna (91%) oraz szkolenia językowe (77%). Połowa firm informatycznych oferuj dopłaty do nauki, a jedna trzecia dopłaca do wyżywienia pracowników. Ciągle rzadkimi benefitami wśród specjalistów IT pozostają akcje, dodatkowe płatne urlopy i dodatkowe programy emerytalne.





Świadczenia dodatkowe oferowane pracownikom z różnym rodzajem umowy

W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT uwzględniono pracowników zatrudnionych nie tylko na umowę o pracę, ale także na umowę o dzieło, zlecenie czy na kontrakcie. Na wykresie przedstawiono różnicę w benefitach oferowanych specjalistom z różnym rodzajem umowy.





Najwięcej świadczeń dodatkowych otrzymują zatrudnieni na umowę o pracę. 96% z nich ma dostęp do zajęć sportowo rekreacyjnych. Spośród pracowników na kontrakcie 90% może korzystać z tego benefitu, a w przypadku umowy zlecenie czy umowy o dzieło jest to odpowiednio 93% i 68%.

Duże różnice można zaobserwować również w przypadku oferowania pracownikom szkoleń zawodowych. Może z nich korzystać większość specjalistów zatrudnionych na umowę o pracę (95%) i na umowie o dzieło (96%), znacznie mniej pracujących na kontrakcie (68%) i umowie zlecenie (56%). Więcej informacji na temat zaprezentowano na wykresie 3.

Wybrane benefity dla programistów

W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT znajdują się również analizy benefitów dla poszczególnych stanowisk. Na wykresie 4. przedstawiono porównanie dostępności dwóch świadczeń – szkoleń językowych i dopłat do nauki – dla doświadczonych programistów różnych języków. Wśród programistów szkolenia językowe są bardziej popularne niż dopłaty do nauki. Benefity te dominują wśród programistów .NET/C# i baz danych.

Więcej informacji w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2017