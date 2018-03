Jakich programistów rynek potrzebuje najbardziej?

Rekruterzy poprzez Wyszukiwarkę Kandydatów GoldenLine mogą realizować tzw. direct search, czyli wyszukanie i zaproszenie wybranych pracowników do procesu rekrutacji. W lutym bieżącego roku za pośrednictwem Wyszukiwarki Kandydatów wiadomość od rekrutera otrzymało 49 310 osób. Jak wynika z analiz, wśród osób otrzymujących wiadomość od rekrutera, 19% miało zaznaczoną na profilu specjalizację IT - rozwój oprogramowania.

Analiza ponad 9 tysięcy profili zawodowych programistów, którzy w lutym otrzymali bezpośrednie zaproszenie do procesu rekrutacji wskazuje, że 6 najbardziej poszukiwanych języków programowania to JavaScript (62% osób, które zostały zaproszone do procesu rekrutacji miało na profilu zaznaczoną znajomość tego języka), Java (48%), SQL (42%), PHP (33%) C# (28%), oraz C++ (17% osób, które zostały zaproszone do procesu rekrutacji miało na profilu zaznaczoną znajomość tego języka).

Na profilach zawodowych najbardziej poszukiwanych programistów znalazły się również takie umiejętności jak znajomość biblioteki JQuery stworzonej dla języka JavaScript (48% programistów, którzy otrzymali w lutym wiadomość od rekrutera zna jQuery) oraz znajomość PostgreSQL i MySQL - systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. Na 19% profili zawodowych osób, które dostały propozycję pracy od rekrutera, można było znaleźć informację o znajomości AngularJS, frameworku opartym na języku JavaScript, wspomagającym tworzenie aplikacji internetowych.

Prawie 30% programistów zaproszonych do procesu rekrutacji miało na profilu zawodowym zaznaczoną znajomość metodyki Scrum. Zarazem 10% programistów może się pochwalić doświadczeniem w zarządzaniu projektami.

Autor: Anna Częścik, GoldenLine