Jakich podwyżek spodziewają się programiści?

Znaczenie pracy programisty wzrasta z roku na rok. No Fluff Jobs zaprezentowało właśnie nowe dane, które mówią o tym, ile tak naprawdę chcieliby zarabiać specjaliści IT i jakie są ich oczekiwania wobec pracodawców. Raport powstał na bazie przeprowadzonej na początku tego roku ankiety, w której wzięło udział 2153 osób pracujących w branży informatycznej. Według raportu 61,9% programistów ukończyło studia informatyczne lub kierunek pokrewny. Kolejne 13,1% szukających pracy jest w ich trakcie. Okazuje się jednak, że ponad 25% osób szukających pracy w branży studiowało na kierunkach niezwiązanych z informatyką (13,1%) bądź nie skończyło studiów w ogóle (12,1%).

Rosnące zainteresowanie pracą w IT wśród osób dorosłych niezwiązanych z branżą potwierdzają również dane z raportu przygotowanego przez Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) i Kodołamacz.pl. Pokazują one, że ścieżkę rozwoju zawodowego w formule bootcampów programistycznych wybierają nie tylko ludzie związani z IT - 42% zainteresowanych to osoby spoza tej branży. Bootcampy cieszą się dużą popularnością wśród osób z wykształceniem innym niż ścisłe. Ponad ⅓ potencjalnych kandydatów to osoby z wykształceniem humanistycznym lub innym, nietechnicznym, jak twierdzi Karolina Zadroga z Kodołamacza.

Z raportu No Fluff Jobs wynika, że możliwość rozwoju zawodowego, zarobki i atmosfera pracy to kluczowe wartości w kontekście oczekiwań wobec pracodawców. Najmniej istotna okazała się z kolei możliwość pracy zdalnej oraz dodatkowe benefity, które aż 46% badanych określiło jako nieistotne. Najważniejszym wnioskiem jest jednak to, że programiści oczekują, że ich wynagrodzenie podniesie się o kilkadziesiąt procent. I tak na przykład specjaliści DevOps (metoda wytwarzania oprogramowania, która kładzie nacisk na komunikację, współpracę i integrację profesjonalistów z zakresu operacji IT oraz specjalistów ds. rozwoju oprogramowania) chcieliby zarabiać o 34,7% więcej niż obecnie. Z kolei testerzy liczą na 28,1% podwyżki. Specjaliści Front-end, którzy zajmują się częścią wizualną aplikacji Internetowych wykorzystując oprogramowanie stworzone przez back-end developerów uważają z kolei, że ich wynagrodzenie powinno wzrosnąć o 32,9%. Back-end developerzy oczekują natomiast podwyżek rzędu 31,1%, a programiści zajmujący się tworzeniem aplikacji mobilnych chcieliby dostawać o 31,7% więcej niż obecnie.

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania respondentów, największe oczekiwania mają mieszkańcy województwa mazowieckiego. Mimo, że specjaliści z Warszawy i okolic zarabiają najwięcej w branży oczekują, że ich pensje wzrosną o ponad 44%. Z kolei najmniejsze oczekiwania odnotowano w województwie dolnośląskim. Programiści zamieszkujący tamte rejony chcieliby zarabiać ponad 28% więcej, niż dotychczas. Różnica procentowa zmniejsza się wraz ze wzrostem lat stażu pracy. Wynika z tego, że osoby które pracują w branży dłużej, są bardziej zadowolone ze swojego wynagrodzenia.

Specjalistów IT brakuje w całej Unii Europejskiej. W Polsce braki w tym sektorze są już bardzo wyraźnie odczuwalne, ponieważ według danych GUS-u deficyt informatyków w naszym kraju wynosi od 30 do 50 tysięcy i co roku rośnie o 3-5%. Nie dziwi więc fakt, że już w kilkanaście miesięcy od rozpoczęcia pracy w zawodzie zarobki niektórych programistów wzrastają nawet o jedną trzecią.

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od doświadczenia programisty. Zgodnie ze wspomnianym raportem osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę w branży mogą liczyć na kwoty sięgające nawet 6000 złotych - w zależności czy pracują na umowę o pracę czy w formie B2B. Eksperci w tej dziedzinie mogą liczyć na o wiele więcej – ich pensje wynoszą od 8 000 do 16 000 złotych netto. Mowa tutaj o programistach Java, którzy jeśli chodzi o wysokość wynagrodzeń plasują się w czołówce branży. Mediana górnych widełek na umowie B2B najbardziej opłacalnej technologii, którą okazał się Spring wyniosła natomiast aż 17 000 złotych netto.

Źródło: Kodołamacz