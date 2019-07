Jakich informacji szukają Polacy tuż przed wakacjami?

Najpopularniejszym wyszukiwanym hasłem dotyczącym wakacji jest „last minute” (ponad 500 tysięcy wyszukań miesięcznie). Polacy czekają z planowaniem urlopu do ostatniej chwili, licząc na obniżki w biurach podróży, spowodowane krótkim czasem do wylotu. Można pomyśleć, że nieważne gdzie, ważne, że tanio – zwłaszcza że fraza „wakacje tanio” jest wyszukiwana średnio 10 tysięcy razy miesięcznie. Nie jest to jednak do końca prawda, ponieważ popularniejsze wyszukiwania to konkretne kierunki – nad morzem i Chorwacja (oba po 16 tysięcy razy miesięcznie). Polacy często szukają typowych resortowych kierunków niskobudżetowych, takich jak Grecja (14,8 tysięcy wyszukań miesięcznie), Albania (9,6 tysięcy wyszukań miesięcznie), Bułgaria, Turcja, Hiszpania, Malta, Majorka, Egipt i Cypr. Coraz częściej pojawiają się jednak bardziej egzotyczne kierunki, takie jak Malediwy, Tajlandia, Dominikana, Seszele, Kenia czy Hawaje. Internetową popularnością cieszą się również nasze polskie Mazury.

Polacy szukają także bardziej spersonalizowanych opcji – wakacji dla singli, z dzieckiem, z psem. Choć lato to czas urlopu i wypoczynku, często poszukiwana jest praca na wakacje. Młodzież w czasie wolnym od zajęć szkolnych chce znaleźć dorywczą pracę, aby uzbierać pieniądze na letni wyjazd.

Przed wyjazdem warto się upewnić, czy spakowaliśmy wszystko, co będzie nam potrzebne podczas podróży. Nie dziwi więc, że Polacy wpisują w wyszukiwarkę „co zabrać na wakacje”. W internecie można znaleźć tzw. „checklisty”, czyli spis niezbędników, które warto przy sobie mieć. Poszukiwane w kontekście wakacji są także kosmetyki. Wielokrotnie pasażerowie linii lotniczych mają problem z tym, które preparaty mogą wnieść na pokład. Chcąc uniknąć komplikacji na lotnisku, sprawdzają spis dozwolonych substancji. Wiele firm produkuje również specjalne letnie linie produktów, które mają chronić skórę lub włosy przed słońcem i upałami.

Niektórzy internauci mają wątpliwości, kiedy zaczynają się wakacje (ponad 6 tysięcy wyszukań miesięcznie). Inni chcą się też upewnić, jaki bagaż mogą zabrać na pokład samolotu – pytają o rodzaje czy rozmiary walizek lub toreb. Wynika to z coraz bardziej restrykcyjnej polityki bagaży podręcznych w wielu liniach lotniczych, zwłaszcza tych niskobudżetowych.

Planując podróż trzeba zadbać o dokumenty niezbędne do wyjazdu zagranicę. Często występują pytania o paszport – dla dziecka i gdzie wyrobić. Poszukiwane są również te kraje, do których można wjechać bez paszportu – są to np. te, które wraz z Polską znajdują się w strefie Schengen. Aby do nich wjechać, wystarczy mieć dowód osobisty. Dozwolony jest pobyt do 90 dni.

„Przezorny zawsze ubezpieczony” – głosi polskie przysłowie. Trudno się nie zgodzić z tą starą prawdą, zwłaszcza że ewentualne koszty leczenia podczas zagranicznych podróży mogą wynieść niekiedy nawet kilkaset tysięcy złotych. Polacy wykupują więc przed wyjazdami ubezpieczenia podróżne, zaś w internecie poszukują opinii, którymi kierują się, chcąc wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Przed urlopem warto upewnić się, że zabraliśmy z domu wszystko, czego będziemy potrzebować. Dokupienie niezbędnych rzeczy w turystycznych miejscach, gdzie ceny są często zawyżone, to niepotrzebne obciążenie dla portfela. Warto więc zwrócić się do wyszukiwarki Google – czy to chcąc upewnić się, czy spakowaliśmy wszystkie potrzebne rzeczy, czy w poszukiwaniu korzystnych ofert, czy też chcąc rozwiać wszelkie przedwyjazdowe wątpliwości. Internet to skarbnica wiedzy, która dodatkowo może pomóc nam zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Źródło: MBridge