Inteligentny dom potrafi dostosować się do czynników zewnętrznych, dostosowując ogrzewanie i chłodzenie do temperatury powietrza, lub automatycznie włączając zraszacz, gdy wypielęgnowany trawnik zaczyna podsychać. Wykrywając ruch użytkownika, system automatycznie włączy i wyłączy oświetlenie, gdy ktoś przemieszcza się pomiędzy pomieszczeniami, lub uruchomi alarm i powiadomi właściciela lub policję w przypadku włamania.

Główną zaletą tego rozwiązania pozostaje jednak możliwość programowania ciągu czynności. Inteligentny dom może o danej godzinie włączyć światło, stopniowo zwiększając jego intensywność, uruchomić radio lub telewizor, również manipulując przy tym głośnością, włączyć automat do kawy, uchylić okno, lub zamknąć dom i uzbroić alarm po wyjściu mieszkańców. Tym wszystkim można łatwo zarządzać za pomocą ekranu, pilota lub zdalnie - przez telefon lub internet. Na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań umożliwiających całościowe zarządzanie swoim domem, należy więc przyjrzeć im się bliżej przed dokonaniem wyboru. Szczególną uwagę warto zwrócić na system Fibaro, który wykorzystuje szereg innowacyjnych rozwiązań.

Jaki wybrać system inteligentnego domu?

Wybierając do swojego domu inteligentny system obsługi należy sprawdzić kilka kluczowych cech, tak aby potem przez lata móc się cieszyć wygodnym i bezawaryjnym działaniem współpracujących ze sobą urządzeń. Podstawową kwestią pozostaje prostota i szybkość instalacji. Warto wybrać system bezprzewodowy taki jak Fibaro, który wystarczy podpiąć do gniazdek i urządzeń bez żadnego kucia, remontu i przeróbek ścian. Dzięki temu nie tylko uniknie się wiercenia, bałaganu, i plątaniny kabli w domu, ale także można będzie bez problemu przenosić urządzenia między pomieszczeniami, a nawet szybko i sprawnie zainstalować gotowy system w nowym domu po przeprowadzce.

Przed zakupem trzeba koniecznie sprawdzić stan sieci elektrycznej, ponieważ większość dostępnych rozwiązań wymaga instalacji kilkuprzewodowej. Z siecią dwuprzewodową bez problemów będzie pracować system Fibaro, dzięki czemu można uniknąć drogiej i uciążliwej przeróbki elektryki w domu. Warto wiedzieć, że rozwiązania stosowane w systemie inteligentnego domu pomagają monitorować zużycie prądu i je optymalizować, dzięki czemu zmniejsza się wysokość rachunków za energię oraz obciążenie środowiska.

Kolejną kluczową sprawą przy wyborze systemu inteligentnego domu okaże się intuicyjność i prostota programowania funkcji, scen i automatyki. Nikt przecież nie chce spędzić kilku godzin, z trudem przegryzając się przez zawiłe instrukcje. Sprytnie zaprojektowany system pozwoli w ciągu paru minut zaprogramować sekwencje oraz szybko je usunąć lub zmodyfikować. Dzięki temu użytkownik będzie mógł na bieżąco dopasowywać działanie inteligentnego domu do swoich potrzeb, maksymalizując swój komfort życia. Ważne też, aby wybrany system pozwolił na wprowadzenie do niego dużej ilości programów i interakcji, tak aby jego funkcjonalność ograniczała tylko wyobraźnia mieszkańca, a nie przeszkody techniczne. System Fibaro docenia pomysłowość swoich klientów, umożliwiając im zaprogramowanie nieograniczonej ilości scen w urządzeniu.

Fibaro Starter KIT- Przejmij kontrolę nad swoim domem!

Aby rozpocząć swoją przygodę z inteligentnym domem, wystarczy zaopatrzyć się w sklepie internetowym Trik.pl w podstawowy zestaw złożony z centralki i kilku współpracujących z nią urządzeń. Technologicznie zaawansowane ekologiczne rozwiązanie, które znacznie podnosi bezpieczeństwo i komfort użytkowania domu oraz pomaga oszczędzać energię elektryczną i chronić środowisko, oraz ograniczać zniszczenia w przypadku awarii, kosztuje nie więcej, niż telefon! W ramach zestawu Fibaro Starter KIT użytkownik otrzyma wszystkie kluczowe elementy niezbędne do obsługi inteligentnego domu.

Centrala HOME CENTER LITE służy do zarządzania całym systemem Fibaro. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu Z-Wave urządzenie sprawnie komunikuje się ze wszystkimi elementami systemu. Pomyślano również o systemie tworzenia automatycznej kopii zapasowej i odzyskiwania danych z chmury, dzięki czemu awaria lub zanik zasilania nie spowoduje utraty ustawień.

MOTION SENSOR, czyli czujnik ruchu, pozwoli na szybkie wykrycie włamania i natychmiast poinformuje właściciela o problemie, oraz utrudni włamywaczowi ucieczkę blokując drzwi i okna.

SMOKE SENSOR, czyli czujnik dymu, szybko zawiadomi właściciela w razie pożaru. Ponadto system potrafi w razie zagrożenia pomóc we wskazaniu optymalnej drogi ewakuacyjnej, a nawet w odcięciu prądu i tlenu od pomieszczenia trawionego ogniem.

FLOOD SENSOR, czyli czujnik zalania, da znać w przypadku wycieku wody, chroniąc w ten sposób zarówno użytkownika jak i jego sąsiadów przed dużymi stratami. Zamiast czekać, aż potop zaleje sąsiada z dołu lub ktoś zauważy wodę wypływającą spod drzwi wejściowych, można będzie od razu podjąć skuteczną interwencję, aby zminimalizować uszkodzenia.

DOOR / WINDOW SENSOR, czyli czujnik otwarcia drzwi i okien, pozwala na tworzenie scen regulujących ich działanie oraz poprawę bezpieczeństwa w domu. Jego wykorzystanie może zarówno poprawić komfort mieszkania wietrząc pomieszczenia w określonych porach dnia, jak i zablokować okna i drzwi w razie włamania.

WALL PLUG to włącznik sprzętu połączony z miernikiem zużycia prądu. To urządzenie chroni podłączone do niego sprzęty przed przepięciami oraz umożliwia automatyczne ich włączanie i wyłączanie, zarówno według ustawionych przez użytkownika programów, jak i w reakcji na wskazania czujników.

System inteligentnego domu Fibaro to wygodne i praktyczne rozwiązanie, które łatwo zainstalować bez przeróbek instalacji elektrycznej, kucia ścian, czy rozszyfrowywania plątaniny kabli. Obsługuje się je intuicyjnie i prosto, a projekt centralki pozwala na programowanie nieograniczonej ilości scen, które podnoszą bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Zabawę z inteligentnym domem można zacząć od niedrogiego zestawu Fibaro Starter KIT, który udostępnia klientom wszystkie niezbędnie opcje. Dzięki zastosowaniu elastycznej technologii Z-Wave, system łatwo daje się rozbudowywać o kolejne urządzenia, w zależności od potrzeb mieszkańców. W ten sposób można stopniowo stworzyć w pełni zindywidualizowany inteligentny system, dopasowany do konkretnego domu i użytkownika.

