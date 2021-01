Jaki sprzęt najczęściej naprawialiśmy w 2020 roku wg FIXIT

FIXIT SA to międzynarodowy partner producentów sprzętu i oprogramowania, dostarczający usługi opieki posprzedażowej blisko 50 zagranicznym firmom, jak i klientom indywidualnym. Jak zauważają przedstawiciele firmy pomimo panującej pandemii, firmie w minionym roku udało się utrzymać podobną ilość zrealizowanych zadań co w 2019 roku, w ramach których naprawiono 64184 urządzeń pochodzących od około 15 tysięcy klientów.

Co naprawialiśmy w 2020?

Wśród najczęściej oddawanych do naprawy urządzeń w 2019 roku należały myszy i klawiatury, natomiast w 2020 były to już czytniki e-booków oraz urządzenia dla graczy. Duży wzrost w ilości zgłaszanych usterek dotyczył także grupy garden – narzędzi ogrodowych (135% wzrostu) i kamer (35% wzrostu). Według Fixit smartfony były dopiero czwartym najczęściej psującym się sprzętem, oddawanym do ich serwisu w minionym roku. Częściej trafiały tam peryferia komputerowe do użytku biurowego i wspomniane wcześniej czytniki ebooków oraz urządzenia dla graczy.

Usterki, z którymi konsumenci zgłaszali się do serwisu to m.in. problemy z uruchamianiem urządzenia, niedziałający prawidłowo ekran dotykowy lub scroll myszy, zacinające się przyciski, pojawiający się na ekranie wypalony pixel. Najwięcej problemów ze sprzętem zgłoszonych było w trzecim kwartale roku.

Rok 2020 okresem ciągłych wyzwań

Do największych wyzwań, które miniony rok postawił przed FIXIT należało przede wszystkim utrzymanie nieprzerwanej pracy firmy w związku z ograniczeniami wywołanymi przez pandemię oraz zapewnienie ciągłości wysyłek z powodu zerwania niektórych łańcuchów dostaw. Problemem okazało się również zgłaszanie reklamacji sprzętu elektronicznego przez klientów w związku z ograniczeniem działalności punktów handlowych oraz zapewnienie sprawnej obsługi logistycznej w aspekcie wzmożonego ruchu kurierskiego e-commerce. Szczególną uwagę należało także zwrócić na reagowanie na wzrost ilości reklamacji produktów i asortymentu, który z powodu przeniesienia aktywności z biur do domów okazał się być „hitem” sprzedaży, a co za tym idzie również „ruchu serwisowego”.

Co przyniesie 2021 rok?

Przed branżą stoi szereg wyzwań, do których będzie zmuszona przygotować się w 2021 roku. Między innymi doskonalenie procedur i procesów, w celu uzyskania pewnego rodzaju “odporności” na nieprzewidywalne zmiany rynkowe i stworzenia „antykruchej” organizacji zajmującej się opieką przed - i posprzedażową. Uwagę branży należy zwrócić także w stronę reagowania na zmiany w asortymencie produktów trafiających do serwisów.