Jaki są sposoby leczenia polipów żołądka?

Polip żołądka – co to jest?

Przede wszystkim warto zacząć od tego, czym właściwie jest polip żołądka. Otóż to guzowata wyrośl, która powstaje na śluzówce przewodu pokarmowego. W większość przypadków wyrasta w dolnej części układu pokarmowego. Jednak nie jest to jedyne miejsce, w którym może zostać zdiagnozowany. Powstaje też w żołądku oraz jelicie grubym. Zazwyczaj ta choroba dotyka osoby w wieku średnim, bez względu na płeć.

Jakie są przyczyny powstania polipów?

Warto zwrócić uwagę na to, że powstawanie polipów żołądka często jest związane z niewłaściwą dietą, a także nadużywaniem alkoholu i przyjmowaniem nadmiernej ilości leków przeciwzapalnych. Jednak nie są to jedyny przyczyny, które powodują rozwój polipów. Należy też wymienić zakażenie bakteryjne, uwarunkowania genetyczne, a także przyjmowanie leków, które powodują zobojętnienie kwasów w żołądku. Takie preparaty bywają niebezpieczne, ponieważ mogą przyczynić się do powstania zapalenia w żołądku.

Jakie są objawy polipów żołądka?

W większości przypadków początkowa faza choroby przebiega w sposób bezobjawowy, dlatego tak ważne jest kontrolowanie własnej diety, a także ograniczenie przyjmowania niektórych leków. Jednak najlepiej będzie, jeżeli najpierw skonsultujemy się z lekarzem. Poza tym w niektórych przypadkach mogą pojawić się wymioty, bóle brzucha, zgaga, a także biegunka i ogólny spadek samopoczucia. Poza tym konsekwencją tych objawów może być spory spadek masy ciała.

Leczenie polipów żołądka – na czym polega?

Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że sposób leczenie polipów zależy od paru czynników. Przede wszystkim konieczne jest wykonanie gastroskopii, dzięki której możliwe jest potwierdzenie wstępnej diagnozy. Jednak oprócz tego konieczne jest to, by zwrócić uwagę na wielkość polipów, budowę histologiczną, a także objawy, jakie występują u pacjenta.

Najczęstsze sposoby leczenia polipów żołądka