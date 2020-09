Jaki prezent wybrać dla szefa?

Kupowanie prezentów bywa przyjemne, ale czasami może być stresujące, a szczególnie wówczas, gdy chodzi o podarunek dla szefa. W wielu firmach praktykuje się prezenty składkowe dla szefostwa, co jest świetnym i niedrogim rozwiązaniem – w takiej sytuacji kupowany jest jeden, wspólny prezent od całej załogi albo od konkretnego działu pracowników. Zazwyczaj można wówczas pozwolić sobie na zakup kosztowniejszego i bardziej eleganckiego upominku. Niektórzy preferują jednak bardziej zindywidualizowane podejście. Bez względu na to, czy po prezent sięgamy samodzielnie, czy też wybieramy go wspólnie ze współpracownikami, zdecydowanie warto postawić na przedmiot elegancki i ponadczasowy.

Ekskluzywne przybory do pisania wydają się wręcz idealnym pomysłem na prezent o biznesowym charakterze. W zależności od dostępnych środków na ten cel, można sięgnąć po komplet przyborów do pisania albo wyłącznie po pióro lub długopis. W każdym razie powinny to być przybory starannie wyselekcjonowane, eleganckie i od dobrego producenta. Trudno o lepszy wybór niż długopis z grawerem Parker albo pióro wieczne tej samej marki. Upominek tego rodzaju warto spersonalizować właśnie przy pomocy grawerunku. Można umieścić na nim inicjały szefa, imię i nazwisko, nazwę firmy lub innego rodzaju treść, która przypadnie mu do gustu.

Efektowna ozdoba na biurko to kolejny pomysł na nietuzinkowy podarunek dla pracodawcy. W zależności od charakteru działalności, może to być ramka na zdjęcia, elegancki zegarek biurkowy, zestaw pismienniczy Parker lub Waterman z dedykacją na tabliczce, ale też ozdobna figurka z indywidualnym grawerem.

Dobre trunki w eleganckiej karafce także powinny zostać docenione. Sięgnąć można po dowolny rodzaj alkoholu, ale najlepiej sprawdzi się ekskluzywna whisky lub nalewka o oryginalnym smaku. Warto zadbać również o estetyczną karafkę. Ciekawą opcją może być cały zestaw do przechowywania i serwowania alkoholu, w którym znajdziemy karafkę, kieliszki oraz idealnie dopasowany stojak o ciekawym lub wręcz zabawnym kształcie.

Chcąc kupić prezent dla przełożonego, warto kierować jego gustem i zainteresowaniami, charakterem relacji w firmie, a także rodzajem okazji, która ma być uczczona drobnym upominkiem. Świetnym pomysłem będzie prezent z personalizacją, dzięki której podarunek stanie się o wiele bardziej wyjątkowy i niepowtarzalny.