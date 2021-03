Jaki odkurzacz pionowy warto mieć w domu?

Dobry odkurzacz pionowy – dlaczego warto go mieć?

Odkurzacz stojący wygląda zupełnie inaczej niż jego tradycyjny odpowiednik. Ma sztywną, długą obudowę, która z jednej strony zakończona jest szczotką, a z drugiej wygodnym uchwytem. Dobry odkurzacz pionowy nie wymaga worków na odpady. Ma pojemnik na kurz i zanieczyszczenia, który trzeba systematycznie opróżniać i czyścić. Urządzenie to jest szczególnie cenione za to, że zajmuje mało miejsca, a więc łatwo się je przechowuje. Specjalne uchwyty ścienne pozwalają na przechowywanie go na ścianie albo nawet w szafie.

Konstrukcja urządzenia pozwala na odkurzanie w pozycji wyprostowanej, co jest bardzo wygodne dla użytkownika, bo nie powoduje bólu pleców. Z kolei alergicy mogą zdecydować się na odkurzacz stojący wyposażony w filtr HEPA, który usuwa nawet bardzo drobne cząsteczki kurzu i pyłu.

Odkurzacz pionowy bezprzewodowy czy z tradycyjnym kablem zasilającym?

Jaki odkurzacz pionowy wybrać? Ten z kablem czy bez? Standardowo odkurzacze pionowe zasilane są prądem 230 V. Takie tradycyjne rozwiązanie wiąże się z tym, że kabel zasilający musi być wpięty do gniazdka. W tej sytuacji zasięg pracy urządzenia jest ograniczony, a by odkurzyć duże mieszkanie lub dom, trzeba wielokrotnie przełączać kabel z gniazdka do gniazdka.

Dobrym rozwiązaniem jest więc odkurzacz pionowy bezprzewodowy z akumulatorem. To wielka wygoda dla użytkownika. Urządzenie korzysta z energii zgromadzonej w akumulatorze, a więc trzeba pamiętać, że przed przystąpieniem do pracy urządzenie musi być naładowane. Akumulatory odkurzaczy pionowych pozwalają na nieprzerwaną pracę od 20 do nawet 80 minut, w zależności od modelu.

Jaki odkurzacz pionowy wybrać? Inne detale

Jeśli nie wiesz, jaki odkurzacz wybrać, weź pod uwagę wszelkie szczegóły. Musisz wiedzieć, że do małego, dwupokojowego mieszkania wystarczy odkurzacz stojący wyposażony w pojemnik na odpady o objętości około 2 l. Jednak chcąc odkurzać większe mieszkanie lub dom, warto wybrać sprzęt z pojemnikiem przynajmniej trzylitrowym.

Wybierając urządzenie, sprawdź jego wagę. Lżejszy odkurzać nie sprawia kłopotów w czasie przenoszenia i znacznie łatwiej się nim manewruje. Warto też zwrócić uwagę na głośność pracy. Odkurzacze pionowe pracują znacznie ciszej niż starsze, tradycyjne modele.

O atrakcyjności sprzętu decydują też często funkcje dodatkowe. Szczególnie polecane są urządzenia z funkcją mycia podłóg. Można zadbać o panele podłogowe bez dodatkowych sprzętów. Funkcja ta jest bardzo przydatna w domach, w których są małe dzieci, bo odkurzacz z łatwością zbiera też rozlane herbatki i soczki.

Godne polecenia są też odkurzacze pionowe 2w1. W jednej chwili potrafią przeistoczyć się w odkurzacze ręczne, a wówczas można wygodnie odkurzać trudno dostępne miejsca oraz wnętrza samochodów.