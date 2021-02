Jaki młynek do kawy wybrać w nowoczesnej kuchni? Sprawdź!

Wielu z nas w ostatnich miesiącach musiało zrezygnować z częstych wizyt w ulubionych kawiarniach, a kawę z ekspresu pitą w pracy zamienić na kubek szybko przygotowywanego napoju w przerwie między wysyłaniem kolejnego maila a nastawianiem pralki w trakcie niekończącego się home office. Jednak nic straconego! Idealną, pyszną i aromatyczną kawę możecie przygotować w domu samodzielnie! A pomoże w tym idealnie dobrany młynek do kawy, który pozwoli uzyskać efekt zmielenia dopasowany do sposobu parzenia napoju.

Dlaczego warto mielić kawę bezpośrednio przed zaparzeniem?

Prawidłowo, świeżo mielona kawa to prawdziwa uczta dla zmysłów - pobudza zarówno intensywnym, głębokim smakiem, jak i żywym, aromatycznym zapachem. Nie istnieje jeden jedyny poprawny sposób (jak i stopień) zmielenia ziaren kawy, gdyż każdorazowo powinien on być dopasowany do sposobu w jaki parzony będzie napój.

Podczas samego mielenia należy jednak unikać powstawania pyłu kawowego, który odpowiada za goryczkowy, nieprzyjemny posmak kawy.

Najbardziej opłacalne jest mielenie ziaren kawy bezpośrednio przed ich przygotowaniem. Jednak jeśli nie zawsze macie na to czas, można również mielić kawę na 2-3 dni przed zaparzeniem i przechowywać w suchym, zamkniętym szczelnie pojemniku np. puszce.

Korzystanie z kawy zmielonej wcześniej lub nieprawidłowo przechowywanej (co jest najczęstszym błędem) sprawia, że smak napoju jest "płaski", brak w nim wyczuwalnych aromatów, charakterystycznego zapachu czy głębi smaku. Dzieje się tak szczególnie w przypadku zwietrzałej kawy.

Czy zatem w ogóle warto kupować mieloną kawę?

Jak najbardziej! Szczególnie jeśli nie posiada się młynka do kawy (trudno byłoby ją zaparzyć w jakikolwiek sposób), warto wybrać mieloną kawę. Jednak nie chodzi tu o typowo sklepową niskiej jakości zmieloną kawę, a o wysokiego gatunku produkt, który nawet po zmieleniu zachowa jak najwięcej swoich właściwości. W tym celu, warto wyszukać sklep z kawą, który specjalizuje się w tego typu artykułach, dbając o wysoki poziom, odpowiedni stopień zmielenia i dostarczanie najwyższej klasy ziaren kawy z całego świata.



Wybierając zmieloną kawę, warto ponadto zwrócić szczególną uwagę na to, kiedy będzie ona mielona, w jaki sposób zostanie zapakowana oraz ile wyniesie czas jej dostawy. Konieczne jest również prawidłowe przechowywanie jej w domowym zaciszu. Najczęściej popełnianym błędem jest przechowywanie zmielonej kawy w otwartych pojemnikach, z których z czasem ulatnia się jej zapach, a kawa po prostu wietrzeje.

Rodzaje młynków do kawy

Jeśli zastanawiasz się, jaki młynek do kawy wybrać, poniżej prezentujemy zestawienie kategorii najbardziej popularnych dostępnych na rynku urządzeń. Różnią się one stopniem zmielenia ziaren kawy, precyzją z jaką je przygotowują oraz oczywiście ceną - im lepszej jakości sprzęty, tym wyższa będzie ich cena. Jednak czasem warto zainwestować, w końcu młynek do kawy nie jest urządzeniem, które kupuje się kilka razy w roku.

Elektryczne i ręczne

Istnieje kilka kategorii, na podstawie których można wyróżnić różne rodzaje młynków do kawy. Przede wszystkim - biorąc pod uwagę sposób napędzania można mówić o:

elektrycznych młynkach do kawy;

ręcznych młynkach.

Jak łatwo odgadnąć, w tym przypadku - młynki elektryczne zasilane są poprzez wtyczkę wpiętą do standardowego kontaktu. Natomiast do wprawienia w ruch młynków ręcznych konieczne jest wykorzystanie siły fizycznej i samodzielne kręcenie korbką, która wprawia w ruch ostrza rozdrabniające ziarna kawy.

Jeśli zastanawiasz się jaki młynek do kawy wybrać do nowoczesnej kuchni, wygodniejszym i bardziej praktycznym rozwiązaniem jest zdecydowanie elektryczne urządzenie. Jest ono znacznie szybsze, łatwe w obsłudze i nie wymaga wiele zachodu.



Żarnowe i ostrzowe

Inny podział młynków do kawy dzieli je koncentrując się na typie mechanizmu, jaki został zastosowany w mechanicznych, elektrycznych młynkach. Wyróżnia się zatem:

młynki żarnowe ;

; młynki udarowe (ostrzowe).

Czym się różnią? Charakteryzuje je odmienny sposób rozdrabniania ziaren. Młynki żarnowe ścierają ziarna kawy za pomocą żaren, ograniczając powstawanie kawowego pyłu. Mogą być wyposażone w żarna stożkowe lub płaskie, a więcej o obydwu typach urządzeń dowiecie się klikając tutaj.

Młynki ostrzowe nie są aż tak precyzyjne. Rozcinają ziarna kawy ostrzami, przypominającymi ostrza blendera, rozdrabniając je na niewielkie kawałki. Minus ich użycia polega na tym, iż ziarna kawy nie są rozdrabniane równomiernie, a podczas mielenia wytwarzane są także duże ilości pyłu.

Na szczęście, istnieje pewien rodzaj ułatwienia, dla osób, które pragną pozbyć się niechcianego pyłu kawowego a jest nim sitko do odsiewania pyłu. To bardzo proste i niedrogie urządzenie, które w łatwy sposób pozwala pozbyć się niechcianego proszku. Jedynym minusem ich użycia jest konieczność poświęcenia na to dodatkowego czasu, co może być trudne do wyegzekwowania np. w porannym pośpiechu.

Ceramiczne i stalowe

Kolejny podział młynków do kawy dotyczy wspomnianych powyżej młynków żarnowych. Na rynku można spotkać ich dwie wersje - ceramiczną oraz stalową - która z nich jest lepsza?

Młynki ceramiczne są chętnie wybierane głównie ze względu na cichą pracę. Mielenie w nich ziaren kawy to sama przyjemność. Jednak wiele osób krytykuje je, ponieważ są mniej wytrzymałe niż młynki stalowe. Te drugie z kolei to najbardziej optymalne wyjście - mielenie ziaren kawy przebiega w nich szybko, rzadko się psują, a głośność ich pracy nie jest wysoka.

Jaki młynek do kawy wybrać?

Powyżej zaprezentowaliśmy najbardziej popularne i chętnie wybierane młynki do kawy. Czy wiecie już, który najlepiej sprawdzi się w Waszej kuchni i który warto wybrać? Jeśli nie, warto zwrócić uwagę na jeszcze kilka aspektów, które z pewnością pomogą dokonać Wam prawidłowego wyboru.

Design ma znaczenie

Nowoczesna kuchnia to nie tylko miejsce, w którym się gotuje. To także nieodzowny element mieszkania, który musi współgrać stylistycznie z innymi pomieszczeniami. Nie inaczej jest z urządzeniami kuchennymi, które się w niej znajdują. Ważne, aby były:

praktyczne;

łatwe w czyszczeniu;

łatwe (i ciche) w użyciu.

Ponadto, istotne są ich gabaryty - większość ludzi woli, gdy przedmioty i urządzenia, takie jak np. młynek do kawy nie zalegają na blacie kuchennym, a mają swoje miejsce przechowywania. Jeśli macie całkowite odmienne zdanie i lubicie eksponować swoje ulubione gadżety, warto wziąć pod uwagę ich rolę dekoracyjną. Młynki do kawy także mogą posiadać ciekawy i atrakcyjny design, a dobrze wyeksponowane w kuchni będą cieszyły nie tylko podniebienie dobrze zmieloną kawą, ale również oczy - eleganckim wyglądem.

Młynki ręczne z pewnością prezentują się najlepiej spośród wszystkich wymienionych urządzeń. Tradycyjny sposób mielenia kawy skłania nostalgicznie, czyniąc z chwili ich wykorzystania właściwie pewnego rodzaju rytuał. Pomimo, iż tego typu młynki do kawy są znacznie mniej precyzyjne, to dla wielu osób będą bardziej atrakcyjne zarówno pod względem wizualnym, jak i przywodząc na myśl chwile dzieciństwa czy młodości, gdy w kuchni korzystali z nich nasi dziadkowie i rodzice.

Z kolei do nowoczesnych kuchni, gdzie króluje szkło i metal można wybrać równie nowoczesne urządzenia kuchenne. Minimalistyczny design młynka do kawy idealnie sprawdzi się w surowo urządzonej (nawet niewielkiej) kuchni o ograniczonym wystroju.

Nie zapominaj o czyszczeniu!

Kuchnia, gdzie ma się największy kontakt z żywnością powinna być utrzymana w nienagannym stanie. Co ma do tego młynek do kawy? Oczywiście, należy zwrócić uwagę, aby i on był regularnie czyszczony po każdym użyciu!



Rozważając, jaki młynek do kawy wybrać, zastanówcie się zawczasu czy poradzicie sobie z jego czyszczeniem i konserwacją. Czy poszczególne elementy rozbiera się na wygodne w myciu części? Czy młynek posiada elementy, które mogą być trudno dostępne i kłopotliwe w czyszczeniu? Czy na pewno wszystkie elementy można myć w zmywarce? Pomimo iż, przed zakupem problemy te wydają się błahostkami, im częściej będziecie wykorzystywać młynek do kawy, tym bardziej będą one irytowały.

Rozpieszczaj swoje zmysły

Czy wiesz, że już jedna filiżanka dziennie świeżo parzonej kawy może mieć aż kilka różnych pozytywnych właściwości zdrowotnych? A pierwszym z nich jest - obniżenie poziomu stresu! Co ważne - na wielu ludzi już sam zapach mielonej kawy działa kojąco. Zatem jeżeli czeka Was ciężki i wymagający dzień, warto zacząć go od filiżanki aromatycznej, świeżo zmielonej kawy.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż picie kawy poprawia również krążenie krwi, obniża ryzyko zachorowania na Parkinsona, a także ryzyko cukrzycy.

Nie każdy wie, iż kawa zawiera w sobie antyoksydanty, które niszczą wolne rodniki odpowiedzialne za proces starzenia się. A, co z pewnością przyda się wszystkim, którzy starają się dbać o linię, kofeina zawarta w kawie może przyśpieszyć spalanie tłuszczu!

Idealny sprzęt do mielenia kawy - czyli jaki młynek do kawy będzie najlepszy?

W sieci znaleźć można niejeden ranking młynków do kawy. W większości zestawień na szczycie znajdują się młynki żarnowe, które w najlepszy i najbardziej skuteczny sposób mielą kawę (a nie tylko siekają).

Młynek żarnowy jest dość drogą inwestycją, jednak jak wspomnieliśmy już na wstępie - urządzenie to kupowane jest na lata, a jego wytrzymałość sprawia, że każdego roku pracuje równie dobrze. A w przypadku zużytych żaren, zwykle możliwa jest także ich wymiana na nowe.

Co jest istotne podczas podejmowania decyzji o tym, jaki młynek do kawy wybrać? Z pewnością warto zwrócić uwagę na odpowiednią średnicę żaren - im jest ona większa, tym lepiej - ziarna mielą się szybciej i wytwarza się mniej pyłu.

Równie istotny jest wybór młynka, który posiada szeroki zakres mielenia, tak aby przygotować zarówno grubo mielone ziarna do Aeropressu, jak i drobno mieloną kawę do espresso. Nawet jeśli na co dzień pijecie zwykle jeden, konkretny rodzaj kawy i parzycie ją zawsze w ten sam sposób, warto aby młynek posiadał również inne opcje - dzięki którym zaskoczycie rodzinę czy przyjaciół pyszną, idealnie zmieloną kawą.

Nowoczesna kuchnia zasługuje na najlepsze sprzęty

W powyższym artykule staraliśmy się podpowiedzieć Wam, jaki młynek do kawy warto wybrać w nowoczesnej kuchni. Opisaliśmy pokrótce wady i zalety najbardziej popularnych dostępnych na rynku urządzeń, takich jak:

młynki ręczne,

młynki elektryczne,

młynki stożkowe;

oraz młynki ostrzowe.

Warto pamiętać o tym, iż prawidłowo dobrany, dobry młynek do kawy gwarantuje odpowiedni stopień zmielenia kawy, jej głęboki aromat i smak a także zachowanie jej właściwości. Warto posiadać młynek żarnowy w swojej kuchni, tak aby cieszyć się niesamowitym smakiem kawy każdego dnia.