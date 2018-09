Jaki materac wybrać, by spać spokojnie?

Dobre materace do spania to często niemały wydatek, jednak inwestycja się opłaca. Zakup odpowiedniego wypełnienia łóżka zagwarantuje bowiem doskonały odpoczynek po niejednym trudnym dniu oraz pozwoli ustrzec się licznych schorzeń. Źle dobrany materac może bowiem powodować bóle pleców i związane z nim zwyrodnienia. Ponadto niewygodne posłanie przyczynia się do gorszej jakości snu, która z kolei daje się we znaki następnego dnia. Jeśli więc zależy ci na tym, by spać spokojnie, zadbaj o porządny materac, jaki pozwoli ci się wysypiać i odpoczywać po trudnym, pełnym wyzwań dniu.

Materace do spania – ich cechy i rodzaje

W sklepach meblowych znajdziemy wiele rodzajów materacy. Poszczególne egzemplarze różnią się pod wieloma względami. Przede wszystkim są wykonane z różnych tworzyw. Ponadto każdy z nich wykazuje inny stopień twardości/miękkości. Coś dla siebie znajdą więc zarówno ci, którzy na co dzień nie przykładają zbyt dużej wagi do tego, jakie przedmioty ich otaczają, jak i bardziej wymagające osoby, np. alergicy.

Materace lateksowe

Jednymi z najbardziej popularnych i powszechnych materacy są materace lateksowe. Tworzywo, jakiego używa się do ich produkcji pochodzi ze zwulkanizowanego mleczka kauczukowego. Ich cechą charakterystyczną jest wysoka elastyczność, trwałość oraz plastyczność, dzięki której powierzchnia nie odkształca się. Ponadto zaletą materacy lateksowych są ich właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne, przez co są polecane dla alergików. Ich walorem jest również specyficzna struktura stworzona przez sieć mikroporów w lateksie, która umożliwia cyrkulację powietrza. Wszystko to sprawia, że materace lateksowe są uznawane za jedne z najbardziej komfortowych na rynku.

Materace piankowe

Znakiem rozpoznawczym materacy piankowych jest ich łatwość dopasowywania się do kształtu ciała, co pozwala na regulowanie ciała. Zaletą takiego podłoża jest także to, że działanie pianki zmniejsza nacisk na mięśnie i naczynia krwionośne podczas snu. Takie właściwości sprawiają, że spanie na materacu jest po prostu zdrowie. Warto jednak pamiętać, że tworzywo tworzywu nierówne i konieczne jest zwrócenie uwagi na jakość pianki, z jakiej został wykonany wkład do łóżka. Gorszy materiał budulca łatwo się odkształca i szybko ulega zniszczeniu, co generuje dodatkowe koszty i pogarsza komfort snu.

Materace kieszonkowe

Materace kieszonkowe są wykonane ze specjalnych sprężyn oraz zewnętrznych warstw separujących je od ciała. Powierzchnia materaca jest zazwyczaj wykonana z pianki poliuretanowej lub lateksu. W niektórych modelach pojawiają się również elementy utwardzające wykonane z kokosa czy trawy morskiej. Niestety tego rodzaju utwardzacze zmniejszają plastyczność materaca kieszonkowego, dlatego taki typ podłoża jest polecany osobom, które lubią spać na twardym.

Materace bonelowe

Tego rodzaju materace są wykonane ze sprężyn wytworzonych z wysokogatunkowego drutu. Poszczególne elementy tworzą swego rodzaju siatkę i są obłożone ochronną wkładką tapicerską i pianką poliuretanową. W niektórych przypadkach jako fragmentu ochronnego używa się także włókna kokosowego. Materace bonelowe są jednymi z tańszych na rynku, dlatego często pojawiają się w naszych domach. Niestety ich minusem jest to, że nie dopasowują się do naturalnych krzywizn ciała.

ABC wybierania materaca – porady ortopedy

Wielu z nas sądzi, że najzdrowsze i najbardziej bezpieczne dla naszego kręgosłupa są twarde materace. W rzeczywistości ortopedzi przekonują, że najlepszym rozwiązaniem w przypadku bólu pleców czy innych dolegliwości jest dostosowanie podłoża do typu problemu. Spanie na twardym nie zawsze daje bowiem pożądane rezultaty. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest dobranie materaca do własnych preferencji. Ważna jest natomiast pozycja, jaką przybieramy podczas snu. Jeśli borykasz się ze schorzeniami kręgosłupa, spróbuj zasypiać na wznak, podkładając niewielką poduszkę pod kolana. Takie ułożenie pozwala na odciążenie kręgów i relaks mięśni. Równie dobrym pomysłem jest spanie na boku z kolanami podwiniętymi pod brodę. To również pozwoli na rozluźnienie kręgosłupa. Jeśli więc wybierasz się do sklepu po nowy materac, wybierz model, który najbardziej odpowiada twoim upodobaniom. Staraj się korzystać z tworzyw naturalnych, ponieważ te zmniejszają ryzyko wystąpienia alergii. Nie przesadzaj także z twardością materaca. Jeśli obawiasz się o swój kręgosłup, zdecyduj się na niezbyt miękki model. Pamiętaj jednak, że jego niedostatki możesz skorygować odpowiednią pozycją.

Wybór najlepszego materaca do sypialni to niełatwe zadanie. Na szczęście coraz więcej sklepów pozwala na przetestowanie poszczególnych modeli, umożliwiając leżakowanie na nich. Kupując materac, pamiętaj jednak o tym, że najważniejsze są twoje upodobania. Jeśli nie znosisz spać na twardym podłożu, nie wybieraj materaca, który trudno nazwać miękkim. Twoje niezadowolenie z pewnością odbije się na jakości snu.

Źródła: